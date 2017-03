Do Tábora se uznávaná dokumentaristka ráda vrací

Tábor/OBRAZEM/ - Uznávaná dokumentaristka Andrea Culková zahájila ve čtvrtek 30. března třináctý ročník táborské části mezinárodního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Čtyřdenní promítací maraton uvedl její snímek Exekuce a americký film Zemřít pro design.



"V Táboře jsem během roku potřetí a ráda se vracím. Mám radost, že o mé filmy (pozn.red. Cukr blog a Exekuce) je zde zájem a ráda předávám publiku, ať ho tvoří diváci Jednoho světa či studenti a žáci škol, své zkušenosti, poznatky, pohledy," říká Andrea Culková, která se svým předchozím filmem Cukr blog objela takřka celý svět. Po promítnutí Exekuce se v táborské škole Bernarda Bolzana konala beseda s režisérkou a místním exekutorem Stanislavem Pazderkou. Nakonec se přidal i politik Jan Ruml, dosud sedící v publiku.

Festival bude v Táboře trvat do neděle. Skrze filmy nabídne témata domácího násilí, migrace, očkování dětí, svobody, války i stáří a lásky. Z hostů přijede například Zuzana Piussi se svým filmem Český Allah. V pátek 31. března začíná promítání v 18 hodin na ZŠ Bernarda Bolzana, pokračuje pak v kavárně MP7 na Žižkově náměstí, kde se pak usadí do svého konce. V sobotu startuje Jeden svět už ve 13.30 hodin, neděle od 14 hodin bude patřit dětským filmům.

Nedílnou součástí jsou i výstavy v MP7 či afterparty s dýdžeji. Vstupné na promítání je od 50 Kč, studenti mají slevu. Akci v Táboře pořádá Cheiron T, o.p.s. ve spolupráci s dobrovolníky (David Peltán, MP7, Galerie-Knihkupectví Baobab v Táboře, studenti GPdC, Cesta Žije a další).



PROGRAM:

- PÁTEK 31.3.



18:00/ ZŠ BERNARDA BOLZANA/ Zkrocení zlých otců / Call Me Dad / Sophie Wiesner / Austrálie / 2015 / 80 min.

Večer na běžném poklidném předměstí. Co se děje za zdmi domů, v kolika domácnostech se zrovna odehrává nějaký konflikt? Úvodní montáž složená ze záznamů telefonátů žen na linku bezpečí, nahrávek slovního napadání a sebezpytujících výpovědí mužů po výbuchu agrese, to vše navozuje atmosféru skrytého světa domácího násilí.



19:30/ Íránský rave / Raving Iran / Susanne Regina Meures / Švýcarsko/ 2016 / 84 min.

V zemi panuje tvrdá kázeň, cenzura, ulice křižují hlídky mravnostní policie. Odpovědí mladých je ilegální hudba a undergroundové večírky, které mají setřást všudypřítomný tlak. Araš a Anúš dělají rave music v zemi, kde je to úředně považováno za dílo Satana. Párty se pořádají v bunkrech nebo na poušti, provází je strach z razií, bití a vězení.



- SOBOTA 1.4.



13:30/ MP7/ Výchova k válce / Teaching War / Adéla Komrzý / Česká republika / 2016 / 67 min.

Fanatický Islámský stát, terorismus, agresivní politika Ruska… Zostřující se geopolitická situace přinesla i do České republiky nové obavy o bezpečnost. Do hry se tak po dlouhé době relativního klidu a míru vrátily otázky, zda bychom se byli schopni agresi ubránit. Díky iniciativě POKOS Ministerstva obrany se na mnohé školy pomalu vrací branná výchova ve formě ukázek a přednášek profesionálních vojáků.



16:00/ MP7/ Epidemie svobody / Epidemic of Freedom / Tereza Reichová, Hynek Reich Štětka / Česká Republika / 2017 / 66 min.

Proč je v Česku očkování povinné, když ve většině zemí západní Evropy mají rodiče právo volby? Neočkují tu doktoři děti příliš brzy? A mají vůbec čeští rodiče o očkování dostatek informací? Dokumentaristka Tereza Reichová s manželem Hynkem Reichem Štětkou hledají odpovědi na tyto a mnohé další otázky. S narozením dcery Žofky přišly obavy o její zdraví. Mladí manželé se vyzbrojují kamerou a točí vše, co by mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí, zda dceru očkovat, nebo ne.



18:00/ ZŠ BERNARDA BOLZANA/ Není úniku / Nowhere To Hide / Zaradasht Ahmed / Norsko, Švédsko / 2016 / 86 min.

Když se americká armáda v roce 2011 stáhla z Iráku, opouštěla zemi, která se po letech bojů a sektářského násilí nacházela v rozkladu. Ošetřovatel Núrí Šaríf žije ve městě Džalawla, ležícím v jedné z nejnebezpečnějších oblastí v centrálním Iráku. Od režiséra snímku dostává malou kameru. Na tuto kameru, a často i jen mobilem v následujících pěti letech natáčí příběhy lidí, kteří válku přežili.



20:00/ ZŠ BERNARDA BOLZANA/ Český Alláh / Czech Allah / Zuzana Piussi / Česká republika / 2017 / 91 min.

Migrační vlna sice do Česka přinesla jen několik desítek uprchlíků, zato podstatnou část populace uvrhla do stavu panického strachu z migrantů a islámu. Režisérka Zuzana Piussi dva roky sleduje reakce české společnosti. Výsledkem je časosběrný film, panoptikum lidských postav a postaviček, které spojuje jedno: téma uprchlíků a islámu je nenechalo lhostejnými. Každý mu čelí vybaven svou pravdou.



- NEDĚLE 2.4.



14:00/ MP7/ Jeden svět nejen pro děti/ Darované housle / Joe’s Violin / Kahane Cooperman / USA / 2016/ 24 min. Kimaru a kuřata / Chickens for Kimaru / Anne van Campenhout, Eriss Khajira / Nizozemí / 2016 / 15 min. Bětka a chytré hlavičky / Bětka and The Clever One's / Theodora Remundová / Česká republika / 2016/ 15 min.



16:00/ MP7/ Duši neprodám / I Won’t Sell My Soul / Eva Tomanová / Česká Republika / 2016 / 52 min.

Režisérka Eva Tomanová natáčela se třemi hrdinkami. Monika právě odevzdala biologickým rodičům třetí odnošené dítě. Studentka Nikola narazila na problematický pár a svádí právní bitvu, aby si mohla syna nechat. Zkušená náhradní matka Renata porodí miminko, u něhož se objeví podezření na závažnou genetickou vadu. Film se dotýká nejbolestivějších témat souvisejících s náhradním mateřstvím.



18:00/ MP7/ Zlatý úsvit – jak to vidím já / Golden Dawn – A Personal Affair / Angélique Kourounis / Řecko / 2016 / 90 min.

Vzestup řeckého politického uskupení Zlatý úsvit, které se netají svým neonacistickým směřováním, přiměl režisérku Angélique Kourounis překročit meze nezaujatého pozorovatele. Přiznává, že její rodinné zázemí i vlastní levicové politické přesvědčení ji staví vůči Zlatému úsvitu do příkré opozice. Kriticky dokumentuje jeho metody, které sahají od populistického rozdávání jídla nezaměstnaným Řekům až k brutálnímu šikanování cizinců, a dokonce vraždě.



20:00/ MP7/ Blanche nebude sedět v koutě / A Young Girl in her Nineties / Valeria Bruni Tedeschi, Yann Coridian / Francie / 2016 / 85 min.

Jako těla bez duše. Tak někdy mohou působit pacienti s Alzheimerovou nemocí. Blanche Moreau, krásná dvaadevadesátiletá dáma, není výjimkou. Vše se mění v momentě, kdy do geriatrického centra, v němž spolu s dalšími seniory tráví poslední fázi svého života, přichází choreograf a tanečník Thierry. Díky jeho taneční terapii těžce nemocné pacientky zcela ožívají.



> DOPROVODNÝ PROGRAM JEDEN SVĚT TÁBOR <



do 3. 4. 2017/ městská knihovna Tábor/ výstava SIA (social impact award)/ Výstava představuje sedmnáct českých projektů, které v uplynulých čtyřech letech získaly ocenění za nápad, jak řešit společenský nebo ekologický problém podnikatelskou cestou.





31.3.2017/ 21:00/ MP7/ DJ Mushroom a DJ Adie



1.4.2017/ 22:00/ MP7/ DJ Tao Maffa



1.4.2017/ 20:00/ CESTA (Ctiborův mlýn)/ koncerty kapely Timber rattle (USA) + SCREAMPILLOW (CZ)/ vstupné 100 Kč