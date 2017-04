Do léta by se spojnice Tesko - Slapy mohla stát vysokou prioritou kraje

Tábor – Dlouho očekávaná stavba silnice mezi Slapy a Teskem se k realizaci blíží pomalu, přesto stále spěje ke stavebnímu povolení. Ve stejné rozpracovanosti ale byla už v roce 2013.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Krajští zastupitelé ještě před letními prázdninami Bílou knihu s plánovanými dopravními stavbami a opravami zaktualizují, a Tábor tak má šanci si polepšit. V části střednědobých priorit již několik let figuruje výstavba obchvatu mezi Slapy a táborským Teskem, který má například v Táboře odklonit dopravu ze zatížených ulic Lužnická a Údolní, aniž by ale auta poslala do obcí jižně od Tábora.

V bloku středních priorit stojí na pátém místě, kdy na realizace dochází v době od sedmi do 15 let. Starosta Jiří Fišer uvedl, že pro silnici vyjednávají lepší postavení. „Na kraji jsme se teď dozvěděli, že nic nebrání tomu, aby letos stavba získala územní rozhodnutí a dál směřovala ke stavebnímu povolení. Přislíbili jsme pomoc s výkupem pozemků a chceme dosáhnout toho, aby se přeložka v Bílé knize posunula výš,“ ujistil Jiří Fišer.

Bílá kniha funguje na kraji od roku 2002. Má tři díly, jeden pro bezpečnostní akce BESIP, druhý pro stavby na silnicích II. A III. tříd a třetí díl obsahuje akce financované správou silnic.

Vedoucí krajského odboru dopravy Jiří Klása naznačil, že v Bílé knize dokonce přeskočí do kategorie staveb s vysokou prioritou, jejichž realizace přichází do sedmi let. Ovšem takový návrh, na němž nyní na úřadu pracují, musí schválit krajští zastupitelé.

„Obecně platí, že vypustíme zrealizované akce, čímž u ostatních dojde k posunu. Přeložka Tesko – Slapy by se tak měla dostat mezi akce s vysokou prioritou,“ potvrdil Jiří Klása s tím, že mezi 19 investicemi by ale zaujala místo až v závěru pořadí. Přednost mají více připravené stavby. Každá se stavebním povolením tak táborskou přeložku přeskočí.

V současné době má silnice podle Jiřího Klásy hotovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a předpokládá, že ještě letos zadají dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Pořizovací náklady na 4,5 kilometru dlouhou silnici jsou dle předběžných propočtů ve studii více než půl miliardy. Silnice totiž musí u Teska překročit Lužnici a jen tento most by mohl stát 300 milionů. „Tady se začne lámat chleba, protože i pro rozpočet kraje je to skutečně hodně,“ připouští táborský starosta Jiří Fišer.

Nová spojnice nepomůže odlehčit dopravu pouze uvnitř Tábora, kraj má studii, jež její dopad sleduje po celé trase z Tábora do Bechyně a přes Týn nad Vltavou do Českých Budějovic. Starosta Fišer ale poukazuje i na nutnost náhradní cesty pro případy jako nyní, kdy jediný stávající Švehlův most přes řeku je mimo provoz. Riziko to představuje především pro záchranný systém. Nový most by Lužnici překlenul přibližně v místech čističky Na Mělké nebo areálu Komora. Mezi řekou a Teskem by vznikla nová kruhová křižovatka a auta by se pak napojila přes současný kruháč na čtyřproudou silnici do Českých Budějovic.