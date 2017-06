Do Krumlova jezdí velvyslankyně Jan Thompsonova embéčkem

Hluboká nad Vltavou - Když přijel před českobudějovický magistrát vůz britské velvyslankyně, vystoupila z něj usměvavá noblesní dáma.

Málokdo by hádal, že jde o diplomatku, která pracovala v mnoha krizových oblastech. Britská velvyslankyně Jan Thompson je žena, které v sobě dokáže nenuceně snoubit mnoho protikladů. Na své soukromé cesty po České republice se vypravuje v embéčku z roku 1968, mluví česky, chová kočky a baví se hraním divadla. Pro rozhovor, který poskytla Deníku, si našla čas na závěr oficiální návštěvy na zámku Hluboká nad Vltavou.



Předně mi dovolte vyjádřit jménem Deníku soustrast s Brity, které nedávno zasáhly teroristické útoky. Jaká je nyní nálada britských občanů?

Mnohokrát děkuji za tato milá slova. Je jasně vidět, že Britové jsou odhodláni pokračovat ve svém životě, i když je nám velmi líto, co se stalo. Litujeme všech obětí, ale nenecháme teroristy, aby nám zničili náš způsob života. Víme, že chtějí zničit naše hodnoty, a my jsme odhodláni to nedopustit. Snažíme se být připravení a ostražití. Velmi hrdí jsme na naše bezpečnostní složky. Při posledním útoku v sobotu v noci jim trvalo pouhých 8 minut, než se dostali na místo a útočníky zneškodnili.

Britská velvyslankyně Jan Thompson

- od roku 1988 pracovala v televizní stanici BBC

- 1990 nastoupila na britské Ministerstvo zahraničních věcí

- 1997 – 2000 působila v Radě bezpečnosti OSN v New Yorku

- 2002 – 2005 v čele britského týmu v Afghánistánu

- od roku 2013 je velvyslankyní v ČR

- je svobodná, ráda chodí po horách, hraje divadlo

Dnes jste přijela na oficiální návštěvu Českých Budějovic. Chtěla jsem se vás zeptat, jestli jste přijela svým pověstným embéčkem, ale před magistrátem jste vystoupila z jaguaru…

…ano, dnes jsem skutečně přijela oficiálním autem. Když mám ale volno, jezdím svým embéčkem. Když jsem cestovala minule do jižních Čech, jela jsem embéčkem do Krumlova. Pravda, trvalo to dlouho, jednak embéčko nejezdí rychle, a navíc jsem se ztratila. Když v něm jedu, tak na mě lidé mávají a usmívají se na mě. Pravděpodobně je to jediné embéčko v České republice s diplomatickými značkami.

Je něco, co vás na Češích překvapilo?

Překvapilo mě hlavně to, jak jsou si Češi a Britové podobní. Máme podobný smysl pro humor a jsme pragmatičtí. Cítím se tu jako doma, hodně uvolněně. Na Češích mám hodně ráda jejich přizpůsobivost, v každé situaci najdou nějaké řešení.



Na ambasádě máte kromě koček i zeleninovou zahrádku, kde pěstujete rajčata. Staráte se o ně vlastnoručně?

Přiznám se, že se o zahrádku nestarám, ale moc rada jím její vždy čerstvé produkty. Tuto zahrádku milují i moje dvě kočky.