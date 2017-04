Do kasičky lyžaři vhodili téměř 33 tisíc

Borotín – Společenství Čertovo břemeno má za sebou další sezonu, kdy pro běžkaře upravuje bílé stopy. Již přes deset let se starají o 85 kilometrů tras.

Ilustrační foto.Foto: Archiv

Předseda společenství, Antonín Brož, srovnává, kam se za těch deset let posunuli. „Z amatérských začátků, kdy se stopa protahovala tak zvaným kopytem taženým traktorem, jsme pokročili k téměř profesionální úpravě sněhovou rolbou. Upravujeme trasy od Tábora až po Monínec pro klasické běžkování i bruslení. Máme upřímnou radost, že naše práce má smysl a těší nás pochvalné reakce spokojených lyžařů,“ říká a posílá díky všem, kteří se do práce na úpravě zapojili. Se sněhovou rolbou například do terénu vyjížděl Peter Kálavský, se sněžným skútrem Michal Blecha a za volant traktoru usedal Jiří Benda. Tentokrát po teplých zimách zase o něco častěji.

Na údržbu tras finančně přispívají i sami běžkaři, kteří mohou vkládat do kasičky dobrovolný příspěvek. Za uplynulou zimu vydala kasička na parkovišti v Libenicích 32 801 korun, na bankovní účet společenství pak dorazily peníze od Jihočeského kraje, Tábora, Sezimova Ústí a několika soukromých firem z okolí. Celkem věnovaly 98 tisíc. Antonín Brož upřesnil, že na jednu zasněženou zimu potřebují kolem 150 tisíc.