Do autobiografie čínského malíře se zapsaly Malšice

Malšice – Galerie v obci s dvěma tisíci obyvatel si zajistila nesmazatelnou stoupu v autobiografii čínského malíře Wang Jingyuana (1959).

Jako první v Evropě mu uspořádala samostatnou výstavu, jejíž vernisáže se v úterý večer osobně zúčastnil. Tím se zakladateli a řediteli institutu abstraktní malby otevřely nové dveře. V Malšicích je zavře 23. května, pak se jeho díla – pět kaligrafií a 30 abstraktních maleb, postěhují do další výstavní síně. Nikoli však již na území České republiky.

Jak se stalo, že umělec z Číny vzal zrovna za kliku jihočeské obce? Na počátku byl sňatek, jak nám prozradila táborská malířka Marie Michaela Šechtlová. „Můj syn si vzal za manželku Číňanku, která je sice matematička, ale s panem Wangem jsou vzdáleně spříznění. Syn se s ním seznámil a domluvili se, že by tu mohl mít výstavu. Právě tato malšická galerie tomuto nápadu byla vstřícná,“ vysvětlila malířka.

Pak se loni na podzim realizace naplno chopili Malšičtí, především malíř, radní a ředitel zdejší školy Pavel Klíma, který si začal s Čínou dopisovat. Do komunistické země musel odejít zvací dopis, aby Wang Jingyuan mohl vycestovat na Západ. "Paradoxně o tuto výstavu neměl nikdo zájem, já jsem ale cítil, že by to mohlo být zajímavé," dodal Pavel Klíma.

Malšická galerie výstavu čínského mistra z 19. května prodloužila do 23. května. Navštívit ji můžete: úterý: 13 – 17; středa: 13 – 18; čtvrtek: 13 – 16; pátek: 10 – 14.

Zrno dopadlo na úrodnou půdu a malíř spolu s manželkou po osmi měsících vyjednávání s čínskou velmocí stál u dveří táborské vily Marie Michaely Šechtlové, odkud už je skok do Malšic. „Je tady krásně,“ pochválil mistr se širokým úsměvem na tváři, zatímco jeho dlouhovlasá manželka všechno zaznamenávala do mobilu. Komunikace s umělcem, jenž umí pouze čínsky, byla místy hodně úsměvná. Kde došla slova tlumočníkovi, pomohl mobilní překladač. Někdy si ovšem vymyslel úsměvné nesmysly, ani pro něj nebyla čínština moc jednoduchá.

Wang Jingyuan je již třetí generací čínských abstraktních umělců a pro svou práci využívá místo plátna rýžový papír a speciální barevné inkousty. Barevné abstraktní obrazy se v Číně díky němu staly novou kategorií. Ke svému vyjádření pracuje s podvědomím, studoval proto také učení čínského filozofa Kunfucia a psychologa z Moravy Zikmunda Freuda.

Poprvé na evropské půdě byla jeho díla viděna v Paříži při společné výstavě několika autorů, té se ale osobně nezúčastnil. Nyní na evropskou půdu vstoupil vůbec poprvé.