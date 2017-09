Dnes naposledy pro levný lístek na Táborky

Tábor - V pátek začínají Táborská setkání, omezí i dopravu.

V infocentru končí předprodej v 19 hodin.Foto: Deník / Redakce

Dnes naposledy si koupíte vstupenku na Táborská setkání za zvýhodněnou cenu. Předprodej ukončí infocentrum na Žižkově náměstí v 19 hodin. O tři hodiny dříve poslední levnější lístek prodá ČD centrum v hale nádraží.

Kdo využije předprodej, ušetří sedmdesát korun. Lidé nad 60 let a držitelé průkazů ZTP deset korun. Děti do 12 let mají vstup na náměstí zdarma.

Festival tradičně omezí i dopravu, a to uzavírkami na Starém Městě. Řidiči musejí počítat, že jakmile zaparkují v zákazu, auto jim odtáhnou na Horky, do ulice Krásná vyhlídka, kde sídlí odtahová firma Otava.

Od pátku do neděle bude pro dopravu zavřené Žižkovo a Tržní náměstí. V sobotu pak i celé náměstí Mikuláše z Husi. Přerušení provozu nastane na Křižíkově náměstí při průchodu průvodu centrem Tábora, a to zítra od 20 do 22 hodin a v sobotu od 12.30 do 15 hodin.

Omezení průjezdu nastane také na Jordánské hrázi, a to v souvislosti s odpálením ohňostroje z plovárny. Počítejte s ním v sobotu v době od 21 do 22 hodin.

Linky MHD 60 a 21 v době TS neobslouží zastávky na Starém Městě. Náhradní zastávka bude Na Parkánech.