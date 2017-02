Divákům se tajil dech

Soběslav - Autokemp Karvánky se stal dějistěm závudu na ledové ploché dráze.

Stovky aut po kraji silnice ze Soběslavi do Veselí, tisíce lidí na břehu kolem zamrzlého rybníka. Důvodem mimořádné situace byl nedělní mistrovský závod motorek na zamrzlém rybníku v kempu Karvánky. Divákům se štreka od zaparkovaného auta k dějišti závodu seriálu mistrovství republiky vyplatila. Při agresivní jízdě v zatáčce oválu se jim mnohdy až tajil dech. "No, je to bezvadný, na vlastní oči jsem ještě takový závod neviděl a se synem si ho užíváme. Kolikrát raději zavřel oči, bál se, že spadnou," podělil se o prožitky svoje i svého šestiletého syna Radim Ševčík z Tábora.

V Soběslavi se jel závod družstev a diváci závodníkům vytvořili bezvadnou kulisu.