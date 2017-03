Děti si vyzkoušely život pod cirkusovým šapitó.

Planá nad Lužnicí - Na několik dní získaly děti z Plané možnost stát se hvězdami cirkusu. Cvičí na visuté hrazdě, chodí po laně a plivou oheň.

Kdo z nás někdy v dětství nesnil o životě v cirkuse? Dětem ze základky v Plané nad Lužnicí se takový sen splnil. Tedy alespoň na pár dnů, kdy společně s členy cirkusu Happy Kids nacvičují představení pro veřejnost.



Rodina Lagronova se cirkusovému umění věnuje už po generace. Jak říká žongléř a ředitel cirkusu Jan Lagron, jeho otec byl klaun a matka akrobatka. Nyní jezdí společně po republice a spolupracují se školami, jimž nabízí program, do kterého se zapojují především děti.



A protože v Plané našli vstřícnou základku, vyrostlo během nedělního dopoledne kousek od sokolovny cirkusové šapitó pro čtyři sta lidí. Pro ně už druhý den nacvičuje 161 dětí různé cirkusové kousky.



Třináctiletá Klára Hroudová si zvolila akrobacii na visuté hrazdě. „Nacvičujeme různé přemety nebo cviky, kdy mám například na ramenou tady Lucku,“ říká a ukazuje na svou sedmiletou spolužačku.



Dvanáctiletý Matěj Kubů si zas zvolil fakírské umění. Učí se stát na hřebech. „Ze začátku jsem se trochu bál, ale trenér z cirkusu nám ukázal, co a jak máme dělat,“ říká s pýchou v hlase, když seskakuje z desky pobité hřeby.



Jedenáctiletý Matěj Duba se rozhodl stát plivačem ohně. „Máme trubičku, do které musíme na pokyn fouknout. Je v ní prach, který od ohně vzplane,“ vysvětluje.



To vše ale není samoúčelné. „Při nácviku se děti učí vzájemné spolupráci a získávají sebedůvěru,“ vysvětluje ředitelka základky Hana Vellánová. Zapojili se i zbývající žáci školy. Společně s učitelem Bohuslavem Horou připravili například videopozvánky.



V pátek děti předvedou své umění návštěvníkům odpoledního představení.



A je opravdu nač se těšit.