Děti si užily oslavy příchodu jara

Tábor - V neděli oslavovali rodiče, prarodiče a hlavně děti příchod jara na zahrádce. V lesní MŠ Žijem lesem byl pro zúčastněné připravený odpolední program s názvem „Stezka malého zahradníka". O co vlastně šlo? Prvním úkolem bylo pomalovat si květináč, do kterého si každý na konci stezky zasadil připravené semínko borovice, dýně nebo slunečnice.

K cíli vedla složitá cesta od kompostu přes záhonky. Malí účastníci tak měli možnost poznat, co patří do kompostu, nakopat si hlínu, hledat a pozorovat žížaly. Přesvědčili se o tom, že to žádný zahradník na jaře na své zahrádce nemá jednoduché. Když mu však přeje počasí, tak to může být i zábava.