Děti nadchla nová pohádková expozice s mašinkami

Tábor/OBRAZEM/ - V pátek po desáté hodině se poprvé otevřely dveře expozice Dětský svět s mašinkou.

Expozice se nachází v Klokotské ulici a pro děti ji připravili manželé Ivana a Dušan Václavíkovi, kteří již v Táboře provozují Strašidelné podzemí a Skřítkov.

"Naší první expozicí bylo Strašidelné podzemí, to už děláme sedm let. Protože se tam ale ty úplně nejmenší děti bály, vytvořili jsme pro ně Skřítkov. V něm je okolo sedmdesáti skřítků a víl, a také jedna mašinka, která se dětem moc líbila," vysvětlila Ivana Václavíková, co je přivedlo k nápadu vytvořit Dětský svět s mašinkou.

A tak začala pozvolna vznikat expozice, v níž pět vláčků projíždí hned celou řadou odlišných prostředí. Děti zde mají možnost vidět prales s mamutem Tulínkem, Hovňouskama a Čmuchalíkama, hodné duchy Bruslíky, buclaté Sudíky, Sněhové království s drakem Mazlíkem nebo podivuhodný les s megakrysáky Chroustalíkem a Pískalíkem.

Expozici dále doplňují modely prvoválečných dvouplošníků, vláčků s vagonky či historických plechových angličáků. Na dobré chování dětí pak dohlíží vyřezaný indián v životní velikosti.

"Je celý z jednoho kusu dřeva a dětem se moc líbí," upřesnila Ivana Václavíková. A reakce dětí i jejich rodičů to potvrzují.

Rodina Zadražilova se na expozici dorazila podívat až ze Zhořovic u Berouna. O expozici se dozvěděli v místním infocentru, a tak bylo o program na páteční dopoledne postaráno. Pětileté Elence a osmileté Zuzaně se nejvíc líbila princezna ze Sněhového království, velký úspěch získal také tropický prales s černými havrany.

Osmiletého Jakuba Lhotáka, který na otevření dorazil ve stylovém převleku za Harryho Pottera, nejvíc nadchly stromy a bruslící postavičky. Jak potvrdila jeho maminka Alena Lhotáková, pohádky má opravdu rád, často navštěvuje expozici Strašidelné podzemí a otevření si nechtěl nechat ujít. Pro jistotu si s sebou vzal i létající koště, kdyby bylo potřeba spěchat.

Šestiletého Jana Mareše z Mladé Vožice nejvíc lákaly středověké válečné a obchodní lodě. U otáčivého kormidla, které je součástí expozice, vydržel z dětských návštěvníků nejdéle. Ze zvířat sklidil největší úspěch mamut Tulínek, stejně jako krysáci Chroustalík a Pískalík. Postavy obřích krys byly ostatně středem zájmu všech dětí, z nichž některé přemýšlely nahlas o tom, jak velká by asi musela být kočka, která by je dokázala ulovit.

Stovky hodin, které manželé Václavíkovi přípravě expozice věnovali, rozhodně nepřišly vniveč. Nadšení dětí bylo místy až nakažlivé.