Derby ovládla vedoucí Želeč, fotbalisté Sokola vyhráli potřetí v řadě

Táborsko – V devátém kole fotbalového krajského přeboru slavili vítězství hned tři ze čtyř zástupců Táborska.

Osek - Sokol Sezimovo Ústí 1:3.Foto: Jan Škrle

Ten čtvrtý - nováček z Dražic - ani nemohl, neboť se stal obětí okresního rivala ze Želče. Svěřenci trenéra Romana Lukáče díky své výhře uhájili vedoucí příčku před dotírajícím Jindřichovým Hradcem.



Třetí už je „béčko“ Táborska, které si v posíleném složení dojelo pro hladké vítězství na hřiště posledních Dačic. Hattrickem se tentokrát blýskl mladý pendl Vojtěch Kostka.



Nesmírně cenné třetí vítězství v řadě oslavil sezimoústecký Sokol, a to na obvykle rozžhaveném trávníku v Oseku. Po hrozivém vstupu do sezony už má na kontě deset bodů a získal pevnější půdu pod nohama před dalším přeborovým účinkováním.



ŽELEČ – DRAŽICE 4:2 (3:2)

Branky: Brůžek, Rabiňák, Kukučka, Kosobud – Stuchlík, Hojdar z penalty.

Roman Lukáč, trenér Sokola Želeč: „Po dvou předchozích nepříznivých výsledcích jsme zase odehráli dobrý zápas. Byli jsme v něm živější, fotbalovější, a hosté navíc zhruba po hodině hry tak trochu odešli fyzicky. Dokázali jsme si vytvářet dost šancí, ale i díky dobrému výkonu dražícího brankáře jsme jich tolik nedokázali proměnit. Naše vítězství bylo zasloužené.“

Marian Horka, hrající trenér TJ Dražice: „Hráli jsme proti nejlepšímu týmu v soutěži, který má obrovskou kvalitu na všech postech, a troufám si tvrdit, že i téměř divizní kádr. Vítězství Želče je naprosto zasloužené, a kdyby nás nepodržel brankář Michal Baka, dostali bychom ještě víc gólů. My se musíme soustředit na jiné zápasy, ve kterých bude potřeba bodovat.“

ŽELEČ: Blažek – Škrábek, Pavličko, Kosobud, Rabiňák (74. Bosnyak) - Holub, Brůžek (80. Kloc), Barteska (61. Fiala), Kukučka (86. Stránský), Šváb (90. Kordina) – Novotný.

DRAŽICE: Baka – Bareš, Horka, Hojdar, Sedlák – D. Štecher, Hořejší (77. Veřtát), Novotný, Stuchlík – Veselý (64. Páša), J. Štecher.



DAČICE – TÁBORSKO B 1:4 (0:1)

Branky Táborska B: Kostka 3, Peterka.

Martin Štica, trenér B-týmu FC MAS Táborsko: „První poločas jsme neodehráli dobře. Houževnaté Dačice byly chvílemi lepším týmem a měly tam dvě velké šance. Naštěstí se nám ještě v první půli povedlo dát z rychlého protiútoku vedoucí gól, který nás zklidnil. Po domluvě v šatně už byla naše hra ve druhém poločase podstatně kvalitnější a utkání jsme rozhodli. Domácí nakonec mohou být rádi, že neinkasovali mnohem víc gólů, protože šance jsme na to měli.“

TÁBORSKO B: L. Novák – Škarda (90. Mareš), Mácha, Bong Won, Drs (90. Kubín) – Peterka, Blecha, Mysliveček, Kopřiva – M. Novák (46. Víteček), Kostka.



OSEK – SOKOL S. ÚSTÍ 1:3 (0:0)

Branky Sokola S. Ústí: Hoffmann 2, Kutner.

Michal Sokolt, trenér Sokola Sezimovo Ústí: „Myslím si, že se zvedáme nejen výsledkově, ale i herně, což se v Oseku ukázalo. Po celý zápas jsme byli lepší, a hlavně v prvním poločase odvedli kluci opravdu velmi dobrý výkon. Nechci to zakřiknout, ale opravdu jdeme nahoru, a doufám, že si to dokážeme přenést i do dalších utkání. Stále totiž nemáme ani zdaleka bodů na rozdávání.“

SOKOL S. ÚSTÍ: Plachý – Bartáček, Brůžek (38. Hladík), Vilímek, Podroužek – Mrúz, Šmíd, Hoffmann, D. Novotný – Kutner (89. Žilinčík), Nikl (76. Irsa).