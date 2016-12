Dennis Linhart chce jednou vařit ve Francii

Tábor - Čtrnáctiletý žák Základní školy Bernarda Bolzana v Táboře Dennis Linhart se možná brzy stane velkou kuchařskou hvězdou. O tom, že má talent, přesvědčil v listopadu porotu na 11. ročníku soutěže Český kapr.

Dennis Linhart z Tábora se svým receptem na kapra ohromil Gastrofest.Foto: David Peltán

S vlastním receptem na pečeného kapra na sádle skončil na druhém místě mezi seniory, tedy profesionálními kuchaři.

„Při soutěži jsem byl nervózní, ale na výsledku to naštěstí nebylo znát. Časový limit na vytvoření jídla byl pětačtyřicet minut, o dvě minuty jsem přetáhl, což bylo v toleranci," řekl Dennis, který se v kuchyni pohybuje vedle maminky nebo babičky prakticky odmala.

Poslední dva roky dochází do táborské restaurace Nautilus, kde se učí od člena národního týmu kuchařů a cukrářů Martina Svatka. „Svěřuje mi v podstatě všechno. Bylo to tak, že před dvěma lety jsme šli s rodinou k Martinovi na oběd. Ukázal jsem mu fotky svých jídel, řekl, že vypadají dobře a nabídl mi, abych jim občas přišel pomoct. To ale netušil, že mu budu volat hned druhý den," směje se Dennis.

STÁŽ U PAULUSE

Když na Gastrofestu porota vyhlásila, že v soutěži obsadil výborné druhé místo, měl obrovskou radost. „Jídlo bylo uvařené v pohodě, jen příště musím kapra více upéct na kůži," zhodnotil se táborský školák, který pojede na jednodenní stáž do pražské restaurace hotelu Radisson Blu Alcron. Bude tam vařit pod dohledem michelinského kuchařského mistra Romana Pauluse.

Dennis chodí zatím do osmé třídy. Na rozhodnutí, kam půjde po základce, má sice ještě čas, ale už teď má jasno. Chce zamířit na gastronomickou školu do Prahy. Ba co víc, jednou by rád odešel rozvíjet své kuchařské umění do Francie, kde by i klidně delší dobu bydlel. Ostatně slavní francouzští kuchaři jsou jeho vzory. S nadšením mluví o lyonském mágovi Paulovi Bocusem, kterému už je devadesát let. Mezi další oblíbence patří Alain Ducasse či Joël Robuchon.

„Na francouzské, ale také italské kuchyni ujíždím. Rád vařím třeba hovězí po burgundsku, často doma připravuji italské rizoto se šafránem, ryby nebo mořské plody. Pořád bych mohl jíst těstoviny, ale nesmějí být převařené. Brzy chci zkusit zase uvařit šneky. Ty byly u nás tradičním jídlem už za první republiky," řekl Dennis. Z české kuchyně si tak často nedává ani nevaří omáčky, jako jsou svíčková, rajská nebo koprová. Pokud zvolí domácí klasiku, upřednostňuje vepřo, knedlo, zelo.

Dennis rád sleduje novinky z oblasti gastronomie. Ví například, že nejlepší restaurací na světě byla letos vyhlášena italská Osteria Francescana z Modeny.

„V minulých letech soutěž několikrát vyhrála kodaňská restaurace Noma," uvedl Dennis Linhart, který si na kanálu youtube.com s oblibou pouští kuchařská videa. Jeho učitelem je táborský Martin Svatek. „V Česku je spousta vynikajících kuchařů. Třeba Oldřich Sahajdák nebo Radek Kašpárek. Oba mají michelinskou hvězdu," uvedl Dennis Linhart.

Martin Svatek o svém svěřenci říká, že je cílevědomý. „Dennis je talentem české gastronomie. Ví, jak co připravit a umí si za tím stát. Znám spoustu kuchařů, kteří by to nedokázali. Je jim čtyřicet let, sedí na mrazáku a nic pořádného nedělají. Dennis je pravý opak," řekl Martin Svatek.

Blíží se Vánoce, a tak Dennis pomalu plánuje, co bude o svátcích doma vařit. Jeho novou tradicí je připravovat příbuzným vařeného humra.

„Na Vánoce jsme vždycky u babičky. Těším se, až si zase vyměníme a porovnáme, jak jsme připravili bramborové saláty."