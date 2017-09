Dálnici chybí razítko, na které čekají také v Plané

Planá nad Lužnicí - Začínaly letní prázdniny, když před čtyřmi lety dostali řidiči do užívání nový úsek dálnice D3. Spojení mezi Táborem a Českými Budějovicemi výrazně urychlilo cestu na dovolené. Dálnici však dosud chybí razítko pod kolaudací.

Pohled na novou podobu centra Plané nad Lužnicí.Foto: Alena Šatrová

Tomáš Neřold, mluvčí ministerstva dopravy, vysvětluje, že na vině je hluk. „Úsek mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí není dosud zkolaudován z důvodu nutnosti dalších protihlukových opatření, která se budou stavět na základě měření hluku z roku 2014,“ říká s upřesněním, že práce na dálnici mají být hotové ještě v září. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký doplnil, že limit hluku dálnice překročila celkem u dvou nemovitostí. Jeden dům stojí ve Zvěroticích, druhý v Soběslavi.

Až bude mít dálnice i poslední razítko, budou moci Plánští doprojektovat přeměnu svého centra.

„Potřebujeme, aby silnici E55 převedli z první třídy do krajských silnic II. třídy a my ji mohli zúžit, neboť v projektu počítáme s užším profilem. K tomu je ale nutná právě kolaudace dálnice,“ přiblížil starosta Jiří Šimánek.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Tomáše Neřolda by se tento měsíc měli posunout k cíli a dořešit protihlukové stěny. „Pak proběhne další měření a v případě, že bude splňovat limity, bude možné stavbu zkolaudovat. Stát má zodpovědnost za páteřní komunikace, a dokud tedy není stavba dálnice zkolaudovaná, nemůže silnici první třídy převést na kraj,“ naznačil další postup. ŘSD předpokládá, že kolaudační řízení spustí v prosinci, přičemž až do konce ledna příštího roku je tento dálniční úsek ve zkušebním provozu.

Planá zatím dál postupuje v projektování nové podoby centra. V plánech se počítá, že ušetřené místo ze silnice půjde ve prospěch cyklostezek pro cyklisty.

„Doufám, že ačkoli ještě dálnice nebude zkolaudovaná, zvládneme příští rok zrealizovat alespoň první dvě části z projektu, protože ty se bezprostředně silnice E55 netýkají,“ dodává starosta Šimánek.

Jako první by se tak podle jeho slov postupně proměnilo okolí základní školy, kostela a fary, kterou město využívá i jako galerii.