Dálnice chystá na jihu Čech další kilometry a podchod pro losy

Jižní Čechy - Staví se na čtyřech úsecích od Tábora po České Budějovice.

Dálnice D3Foto: Alena Šatrová

Už v roce 2017 mají dostat řidiči na jihu Čech k užívání další úseky dálnice D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi. A kromě zprovoznění nových kilometrů se chystá třeba i žádost o stavební povolení na úsek kolem Českých Budějovic.

Na hranici Táborska a Českobudějovicka má být v říjnu 2017 předán řidičům úsek Veselí nad Lužnicí Bošilec v délce 5,13 kilometru. Podle Jana Studeckého, mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), bude příští rok dokončen pravý jízdní pás dálnice v délce celého úseku a pak čeká řidiče menší rošáda. Ze současné silnice I/3 budou přesunuti právě na novou vozovku. A nynější silnice, která se stane polovinou budoucí dálnice, bude patřičně upravena. Podle Jana Studeckého je dokončení celé stavby D3 na tomto úseku plánované v roce 2017 a vysoutěžená částka, za kterou se staví, činí 634,7 milionu korun.

Další díl dálnice, který by měl být hotov v říjnu 2017, je úsek Borek Úsilné. Odvede tranzitní dopravu z Borku, který sužují nekonečné kolony automobilů, a jak už dříve pro Deník uvedl starosta Jaroslav Novák, v čase dopravní špičky se prakticky hlavní silnice na Prahu nedá mimo světelný přechod přejít. I výjezd řidičů z vedlejší na hlavní silnici je v Borku zkouškou nervů.

Úsek mezi Borkem a Úsilným měří 3,16 kilometru, ale je složitější například proto, že se zde nachází most přes potok Kyselá voda a také dálniční sjezd na silnici od Lišova, která má být v budoucnu jedním z přivaděčů pro České Budějovice. Nejobtížnější částí akce je zde několik mostů, ale stavbaři už se s nimi téměř vypořádali.

„Na mostě přes Kyselou vodu jsou kompletně dokončeny obě mostovky," říká Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti Eurovia, která vede sdružení firem stavících tento úsek dálnice. V současnosti pak probíhají práce na mostních římsách. „Na jaře budou zahájeny práce pod mostem," dodává Iveta Štočková k akci nad Kyselou vodou a připojuje, že práce na třech mostech křižujících lišovskou silnici už také pokročily.

U tří mostů nad silnicí I/34 jsou kompletně dokončeny mostovky, římsy i odvodnění. „Na jaře budou probíhat pouze dokončovací práce a bude osazeno mostní příslušenství," říká Iveta Štočková. Úsek Borek Úsilné má stát 717,6 milionu korun.

Mezi Českými Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí jsou nyní v různé fázi výstavby celkem čtyři úseky dálnice. Kromě dvou výše zmíněných se ještě pracuje od února 2016 na trase mezi Bošilcem a Ševětínem a přípravné práce se chystají i na úseku Ševětín Borek.

Mezi Bošilcem a Ševětínem se staví 8,14 kilometru dálnice za 1,24 miliardy korun. Podle Jana Studeckého budou v roce 2017 pokračovat práce na hlavní trase, mostech, přeložkách silnic a inženýrských sítích.

Zajímavostí tohoto úseku bude most na Bukovském potoce, který se nachází na migrační trase losů. Bude proto mít jinou konstrukci, aby se získalo pro zvěř více místa a ta mohla volně podcházet pod komunikací. „Na ostatních mostech je použit tak zvaný dvoutrám a tady je to desková nosná konstrukce, která zvýší podchodnou výšku a umožní tak pohodlný průchod i losům s parohy," říká Vojtěch Kostiha, tiskový mluvčí Metrostavu, který vede sdružení firem stavících zde dálnici. Most se začne stavět v září příštího roku. Tento úsek dálnice má být hotový v roce 2020.

Poslední, čtvrtý úsek dálnice ve výstavbě leží mezi Ševětínem a Borkem, tam jsou zatím v běhu jen přípravné práce. Za 933,2 milionu korun tady má 10,7 kilometru dálnice postavit Eurovia.

A u Českých Budějovic chce ŘSD letos žádat o stavební povolení na úsek Úsilné Hodějovice.