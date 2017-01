Čtenáři v Sezimově Ústí dostali novou knihovnu

Sezimovo Ústí - V regálech má 10 500 knih, v seznamu 320 čtenářů, stála 6,6 milionu. Nová knihovna rozšiřuje i otvírací dobu.

Děti k ní mají jen přes chodník. Pro novou knihovnu totiž radnice našla místo hned vedle školy na Školním náměstí, kde bývala školka a také umělecká škola. Původní knihovna v ulici K Hájence musela své místo přenechat pro chystanou stavbu domu s pečovatelskou službou.

Původně radnice plánovala menší zásahy, nakonec se tak při zdi nedržela a vybudovala knihovnu i s venkovní atriem pro letní čtení. Starosta Martin Doležal zastává názor, že každé město by mělo mít knihovnu důstojnou. Minimálně do vkusu Michaely Ryzkové se trefili. „Moc se mi knihovna líbí a plánuji, že si vyřídím průkazku a budu sem chodit," řekla s tím, že i umístění je výhodné. "Že je knihovna před školou je dobré, možná to děti donutí do knihovny zajít a číst. Já sama si knížky hodně kupuju a taky mám čtečku knih, tak si knížky občas i stahuji, ale spíš mám ráda knížku s klasickou vůní papíru," dodala Michaela Ryzková.

Novinkou nové knihovny v Sezimově Ústí s 10 500 tituly je i rozšíření otvírací doby a také nabídky. „Nově kromě knih půjčujeme společenské hry, kterých nyní máme 25 a další budeme dokupovat," potvrdila knihovnice Kristýna Mrázová s tím, že knihovna na Školním náměstí bude k dispozici také odpoledne, a to od úterý do čtvrtka od 12 do 18 hodin.

Knihovnu do nových prostor město stěhovalo z nutnosti, neboť na jejím původním místě postaví dům s byty. Čtenáři tak díky investičním plánům získali prostor, kde se připojí i k internetu, dobijí si telefony či tablety a v létě si budou moci číst venku na dvorku, v němž zůstala jedna z 32 původních veřejných studní. Samozřejmostí jsou počítače, elektronické zabezpečení objektu a knihy opatřené čárovým kódem. Stavba vyšla na 6,6 milionu a město ji platí ze svých zdrojů.