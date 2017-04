Co přinesl právě končící týden

Táborsko - Shrnutí uplynulého týdne na stránkách Táborského deníku.

Zrekonstruovaná plovárna na Jordánu.Foto: Deník / Alena Šatrová

SOBOTA

Radní chtějí posílit pozici v teplárně

Radní jdou na pondělní jednání zastupitelů s návrhem, aby starosta Jiří Fišer začal s většinovým vlastníkem Teplárny Tábor vyjednávat o změně vlastnického poměru. Nebo-li aby město ve společnosti svou pozici posílilo a z minoritního se stalo majoritním vlastníkem akcií. Táboru podle starosty také musí zůstat palec na ceně, tudíž Bytes nemá rezignovat na svou úlohu a dál se podílet na distribuci tepla, což je předmětem vleklé výměny názorů obou vlastníků.

PONDĚLÍ

Úder farmářům, mají přijít o miliony

Mezi zemědělci z Táborska panují velké obavy. Ministerskými škrty mají na většině území přijít o dotace, které plynou na každý hektar hůře obdělávatelné půdy. Ministerská revize znevýhodněných ploch se negativně nejvíce v republice dotýká právě Táborska. Senátor Jaroslav Větrovský spolu se zemědělci se teď snaží o zvrat. Zdejší farmáři by totiž přišli až o 70 milionů ročně, což by jejich výrobu posunulo do kategorie nekonkurenceschopné.

ÚTERÝ

Sokolská plovárna je prestižní stavbou

Devátý ročník soutěže mezi stavbami dokončenými v letech 2014 – 2016 vynesl prvenství v kategorii rekreační stavby Sokolské plovárně na Jordánu. Získala tak cenu PRESTA – prestižní stavba jižních Čech. Vítěze všech kategorií představí putovní výstava, která 5. června začne ve sladovně Kotnova v Táboře.

STŘEDA

Tábor pošle fotbalu první miliony

Zastupitelé uvolnili ruce radním, aby připravili desetimilionovou dotaci, kterou odešlou na přestavbu fotbalového stadionu v Kvapilově ulici. Ten ale dál zůstává v majetku klubu, neboť převod pod hlavičku městské společnosti je komplikovaný a brzdí přestavbu pro druholigovou soutěž.

ČTVRTEK

Starosta Bělče chce zabránit tragédiím

Starosta Stanislav Šmejkal se snaží prosadit, aby vybrané autobusy nesly označení školní. Ty pak v zastávkách nesmějí ostatní řidiči předjíždět. Zatím ale zdaleka není v cíli.

PÁTEK

Výluka se prodlužuje již z Plané nad Lužnicí

Nepřetržitá výluka na trati Tábor – České Budějovice je po čtyřech dnech o něco delší. Od pátku nezačíná až ve Veselí nad Lužnicí, nýbrž v Plané. Náhradními autobusy budou v tomto úseku lidé jezdit až do čtvrtého května.

SOBOTA

Bankovní karty posilují

Oblibu běžné bankovní karty využil i táborský dopravce Comett Plus. Použít ji mohou cestující v dálkových autobusech. On-line platbu zavedl Comett Plus jako první a zatím jediný v Jihočeském kraji.