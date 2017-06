Čínský gigant nalil šampaňské a je připravený na ostrý start

Planá nad Lužnicí - Narozeninový dort, sklenka šampaňského, projevy. Za účasti čínské velvyslankyně v Česku Ma Kche-čching představil ve čtvrtek dopoledne generální ředitel Yanfeng Automotive Interiors pro Evropu Johannes Roters nový výrobní závod v Plané nad Lužnicí.

Plnohodnotnou sériovou výrobu pro zákazníky i své sesterské závody chce firma spustit na začátku příštího roku, nyní dokončuje testovací provoz. Světový gigant se specializuje na automobilové interiéry. Pod rukama plánských dělníků budou vznikat přístrojové desky a dveřní panely pro různé automobilové značky. Firma po celém světě zaměstnává 33 tisíc pracovníků a ročně vykazuje tržby 8,5 miliardy dolarů. Zastoupení má v 18 zemích. Vznikla teprve před dvěma lety, kdy se skupina vyrábějící interiéry vozů Johnsons Controls Automotive Experience stala součástí Yanfeng Automotive Interiors.

Pro Deník Johannes Roters uvedl, že o umístění závodu rozhodli jejich zákazníci. „Při výběru lokace jsme se zaměřili na to, kde máme svoje zákazníky, abychom výrobu nepřeváželi tisíce kilometrů. Planá se ukázala jako ideální,“ vysvětlil.

Stavba na zelené louce v průmyslové zóně začala loni v září, vyšla na desítky milionů eur a pro jihočeskou zaměstnanost je velkým přínosem. Ředitel závodu Jiří Rösner upřesnil, že v současné chvíli závod rozjíždí se 170 pracovníky, většinu funkcí v managementu obsadili čeští odborníci a většina zaměstnanců je z Táborska. Do začátku příštího roku hodlají přijmou další desítky lidí.

„Cílový stav do roku 2021 je ale 450 lidí. V tuto chvíli nebyl nábor tak složitý, jak jsem předpokládal, nabízíme velmi zajímavé podmínky,“ upřesnil s tím, že o platových podmínkách mluvit nemůže. Od lidí z výroby požaduje především spolehlivost, od techniků odpovídající vzdělání. Ostatní se už v Plané, kde více než třetinu zaměstnanců tvoří ženy, všichni doučí. "S firmou jsme už navázali neformální vztahy a věřím, že nám vydrží a budou pokračovat. Od závodu očekávám hlavní přínosy pro město, již nyní například jednáme o zapojení společnosti do kulturních aktivit města," naznačil starosta Plané Jiří Šimánek, jak pokračuje sžívání s novou firmou, která v průmyslové zóně obsadila 23 tisíc metrů. "Stává se naší součástí a my s nimi jejich úspěchy budeme prožívat," dodal starosta.

V Čechách čínská firma vybudovala závod ještě v Žatci, tam pracuje kolem 1700 lidí.

Jiří Rösner (37) nejdříve sbíral zkušenosti v konkurenční firmě a v lednu 2016 ho vedení Yanfengu jmenovalo ředitelem závodu. Pochází z jihu Moravy, nyní žije ve východních Čechách a o prázdninách přestěhuje rodinu do blízkosti Plané nad Lužnicí.