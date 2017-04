Chýnov získá obchvat za téměř půl miliardy

Chýnov – Po více než sedmdesáti letech čekání se Chýnovští konečně dočkají obchvatu. Kvůli stavbě došlo i na vyvlastnění pozemku.

Chýnov. Ilustrační foto.Foto: Archiv města Chýnov

Chýnovské léta trápí rušný dopravní provoz přes střed města. Z deseti tisíc aut, které městem denně projedou, je třetina nákladních. Místní uvádějí, že provoz se výrazně zvýšil hlavně po zavedení mýtného. První plány na stavbu obchvatu přitom pochází už ze čtyřicátých let minulého století.



Plánované stavbě bránilo dosud to, že stát nemohl získat všechny potřebné pozemky. Nakonec došlo i na vyvlastnění. Jaroslav Pumberger, jehož se týká, tak přijde o autovrakoviště, jež provozuje už od začátku devadesátých let.





„Chýnov obchvat potřebuje, to je jasné. Stavbě jsem nijak bránit nechtěl, pouze jsme se neshodli na výkupu pozemků. Kvůli silnici totiž přijdu o přístupovou cestu a navíc se znehodnotí i zbývající pozemek včetně domu,“ vysvětlil své důvody Jaroslav Pumberger.



Protože se ŘSD nepodařilo s majitelem dohodnout, došlo nakonec k vyvlastnění pozemku, na němž se autovrakoviště nachází. S odhadní cenou čtyři miliony ale ŘSD nesouhlasí a vede spor o její výši. Jak uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová, stavbu to ale nezpomalí.



„Plánovaný začátek stavby je první čtvrtletí příštího roku. Obchvat by měl být zprovozněn 28 měsíců po zahájení, tedy zhruba v polovině roku 2020,“ upřesnila Nina Ledvinová.

Obchvat bude celkem tři a půl kilometru dlouhý a obejde Chýnov jižně, mezi městem a obcí Záhostice. Předpokládané náklady na jeho stavbu se šplhají na 430 milionů korun.