Chtějí památník; jako memento totality

Tábor - V Táboře vznikl spolek pro zbudování pomníku obětem komunistické totality. Vyzývá radnici, aby iniciativu podpořila.

Sovětská armáda v srpnu 1968 v Táboře.Foto: Jára Novotný

Šest lidí je podepsáno pod výzvou adresovanou radnici, jejímž hlavním motivem je 50. výročí srpnové okupace Československa a zbudování pomníku, jenž by připomínal nesvobodu a útlaky mezi lety 1948 až 1989.

Jak uvedl mluvčí iniciativy Václav Šedivý, svůj názor podložili několika argumenty a chtějí, aby město památníkem vyjádřilo úctu obětem totality.

„A také pro poučení přicházející generace, a to zejména v dnešní době, kdy Rusko znovu manipuluje historií a hlásí se o domnělá práva nad bývalými porobenými státy ve střední Evropě," vysvětluje Václav Šedivý. U starosty Jiřího Fišera podporu mají.

Výzvu, aby radnice důstojnou a trvalou formou připomněla 50. výročí 21. srpna 1968, zatím radní neprojednali, starosta Jiří Fišer ale iniciativu vnímá jako potřebnou.

„Mně se to v souvislosti s výročím okupace líbí a naštěstí máme relativně dost času. Chci památník projednat například i s městským architektem Milošem Roháčkem, aby vytypoval vhodné a důstojné místo," naznačil starosta, že u něj mají organizátoři dveře otevřené. Dodal, že osobně je pro něj srpen roku 1968 zásadnější životní zkušeností než o dvacet let později listopad 1989.

„Ano, sametová revoluce přinesla zásadní zvrat nastolení demokracie, ale bylo to jednoznačné, geopoliticky nezvratné, a tak trochu mejdan. Ale lásky a víry měli plná ústa i padouši a mezi padouchem a hrdinou se moc nerozlišovalo. Slibný vývoj roku 68 ovšem neskončil mejdanem. Naopak vojenským zásahem a pro mne, patnáctiletého kluka, to byl šok," vyjádřil své osobní postoje k dvěma českým milníkům. „Vrátila se cenzura, zrušila demokracie a lež se nazvala oficiální pravdou, ozbrojená intervence bratrskou pomocí. Hrdinové se od padouchů rozeznali, byla to zkušenost, která mne poznamenala na celý život," dodal starosta.

Se společností pro zbudování pomníku se shoduje, že památník by měl dostat místo, které je spojeno s průběhem okupace nebo pozdějším vývojem v Táboře. Jeden tip už má i další člen spolku Jiří Návara.

„Mluvili jsme například o místě u krajského soudu, kde býval symbol Varšavské smlouvy," uvedl.