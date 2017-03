Cheiron T pomáhá dětem už dvacet let

Tábor - Komunitní centrum Cheiron T slaví v březnu dvacet let existence.

Dům v táborské Děkanské ulici je mezi místní mládeží známým místem. Dnes jej navštěvuje už druhá generace návštěvníků. Mladí odrostli, dospěli, založili rodiny, a cestu do centra si našly už i jejich děti. Proto jsme se při příležitosti výročí vyrazili podívat, jak takové centrum vlastně funguje.



NEJDŘÍV JE TRÉNINK

Při příchodu nás jako první zaujme hudba, znějící ze sklepa, jenž slouží jako zkušebna. Schází se zde mladí muzikanti, mezi které patří i čtrnáctiletý Marek.



„Chodím sem skoro každý den. Trénuju tu na bicí a na klávesy. Občas se nás sejde víc, a pak hrajeme společně. Vlastní kapelu ale zatím ještě nemáme,“ vysvětluje Marek, co jej do Cheironu nejvíc láká.

Jak říká ředitel Cheironu Roman Varga, podpora dětí v jejich koníčcích ale není tím hlavním, co zde dělají.

„Samozřejmě jsme rádi, když tu mohou realizovat své záliby, ale nejsme dům dětí a mládeže. Podstatou naší činnosti je sociální práce s nimi. Kromě toho, že si sem přijdou zahrát, můžeme si promluvit o různých problémech, které je trápí. Ať už se jedná o školu, rodinu nebo vztahy,“ vysvětluje Roman Varga.

Co je Cheiron T

- Cheiron T je nestátní nezisková organizace, která je založena na principech komunitní práce.

- Provozuje komunitní centrum pro děti a mládež od roku 1997.

- Od roku 2007 je registrováno jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let.

Když vyjdeme ze sklepa, čeká nás v přízemí klub pro starší. Navštěvuje jej mládež mezi 15 až 26 lety. Mohou si zde promluvit či zahrát společenské hry, kromě toho ani zde nechybí hudební nástroje. Teď ale zůstanou na chvíli ležet ladem, mladí se totiž chystají do tělocvičny na zápas ve floorbale. K dispozici ji zapůjčuje Základní škola Bernarda Bolzana.

I MALÍ SI PŘIJDOU NA SVÉ

Po vystoupání schodů do prvního patra přicházíme do klubu pro mladší. Navštěvují jej děti od šesti do čtrnácti let. Uvnitř sedí u stolu několik dětí a společně cosi píší. „Děláme si tu domácí úkoly,“ vysvětlí nám devítiletá Andrea.



Mezitím z vedlejší místnosti, která slouží jako keramická dílna, přichází sedmiletá Natálka. „Podívejte, jaké zajíčky a pejsky jsme udělali z balónků,“ říká s radostí v očích, když ukazuje své výtvory.



Cheiron však není určen pouze těm, jež ho navštěvují. Pokouší se pracovat i s mladými ze sídlišť, které aktivně vyhledávají terénní pracovníci. Společně pak realizují různé aktivity, které mladí vnímají jako potřebné.



VYLEPŠENÝ SKATE PARK

Jednou z nich bylo například vytvoření nového prvku ve skate parku, takzvaného bazénu.

„Cheiron pomohl sepsat projekt, díky kterému dostali skejťáci peníze na materiál, bazén si pak už postavili sami,“ říká Roman Varga. Dodává, že dnes je díky tomu ve skate parku i mnohem větší pořádek.

„Když se do budování zapojili oni sami, mají také hned mnohem větší motivaci udržet to nezničené. Podporuje to jejich zodpovědnost,“ vysvětluje.

PRÁCE S ROMY

Pracují také s romskou komunitou na Fišlovce. Společně hledají, co místní trápí, a snaží se je podpořit v jejich vlastní aktivitě. Už dříve zde sehnali místním barvu, aby si sami mohli vybílit společné chodby v domě, které byly ve špatném stavu.

„Na Fišlovce jsou teď hodně aktivní hlavně mladé maminky. Proto se snažíme probírat péči o děti a jak je dál rozvíjet, " říká Roman Varga.

JEDEN SVĚT

Výčet činností Cheironu tím ale nekončí. Pořádají také různé výstavy či festivaly. Patří mezi ně i festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, jenž začíná 30. března a v jehož rámci uvedou celkem čtrnáct filmů.

Odcházíme s pocitem, že s mladými zde pracují jako málokde jinde.