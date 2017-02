Chcete zámek? Za 50 milionů může být váš

Jistebnice - Zámek v Jistebnici hledá nového majitele. Měl by ho najít za nejméně 50 milionů korun.

Jistebnický zámek čeká na využití.Foto: David Peltán

Zámek postavený koncem 19. století už od poloviny devadesátých let hledá své nové využití. Když jej rodině Scholleových zabavili komunisté, užívala zámek armáda. Syn majitelů však zámek získal v restituci zpět. Přestože od svých čtyř let vyrůstal v Brazílii, přesídlil zpátky do České republiky, nové využití pro zámek se mu však nalézt nepodařilo. Projekt na centrum pro seniory bohužel nevyšel.

Jak uvedl starosta Jistebnice Vladimír Mašek, občané by byli rádi, kdyby zámek opět sloužil nějakému účelu. „Využití zámku samozřejmě závisí na rozhodnutí jeho nového majitele. My bychom nejvíc uvítali kupříkladu kulturní centrum," popsal Vladimír Mašek představy místních.

Zámek však utrpěl během čtyřiceti let užívání armádou značnou újmu. Jeho nový majitel neměl na celkovou rekonstrukci dostatek peněz, a proto se jej nakonec rozhodl prodat. Zámek s anglickým parkem, hospodářskými budovami či rybníkem se tak objevil v nabídce jedné z realitních kanceláří. Ta jej nabízí za 50 milionů a podle vyjádření makléře Rudolfa Orcta se již zájemci našli. „Zámek včetně přilehlého parku nabízíme za částku kolem 50 milionů korun. První zájemce již máme, zvítězí nejvyšší nabídka," potvrdil Rudolf Orct.

„Nebudu tady věčně a investovat do zámku nechci. Proto jsem se nakonec rozhodl pro jeho prodej," vysvětlil majitel zámku Petr Scholle své rozhodnutí.