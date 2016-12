Česko zpívá koledy: vánoční melodie se dnes večer rozezněly i na Táborsku

Tábor - Dnes o šesté hodině večerní se lidé po celé České republice ponořili s Deníkem do víru vánoční atmosféry a pohody.

Neopakovatelná atmosféra akce Česko zpívá koledy zavítala i do dvaceti míst na Táborsku a web Táborského deníku u toho rozhodně nemohl chybět.

Melodie vánočních koled se úderem 18. hodiny rozezněly v těchto městech a obcích:

Tábor (náměstí TGM, Azylový dům pro ženy a matky, Dům s pečovatelskou službou Čekanice, lom sv. Anna), Bechyně (náměstí TGM, Domov seniorů, Dům s pečovatelskou službou), Zvěrotice (náves), Dražice (náves), Zárybničná Lhota, Radenín (Dětský domov), Nová Dvory u Opařan, Chotěmice, Soběslav (náměstí Republiky), Sezimovo Ústí (náměstí Tomáše Bati), Hlavňov, Malšice (Galerie), Mladá Vožice (Žižkovo náměstí), Veselí nad Lužnicí (ZŠ Blatské sídliště), Stádlec (hospoda).

TÁBOR: Akce Česko zpívá koledy navštívila poprvé i táborský Azylový dům pro děti a matky. Jeho uživatelky s dětmi a zaměstnanci se sešli u vánočního stromečku, naladili Český rozhlas a zazpívaly si s ním s velkou chutí.

„Klientky byly spokojené a jsme rádi, že tahle akce zapadla do rámce našich prosincových akcí. Například 22. prosince chystáme štědrovečerní večeři. Rozhodně bychom si to za rok rády zopakovaly," vzhlíží do budoucnosti sociální pracovnice Jana Kleinová.

ZÁRYBNIČNÁ LHOTA: Novým místem na mapě České zpívá koledy se stala Zárybničná Lhota. Premiéru akce si nechalo ujít 28 lidí a podle slov členky samosprávy Jany Janů rozhodně neměli nouzi o zážitky a dobrou náladu.

„Zpívali jsme na návsi u kapličky, kterou jsme si otevřeli a osvítili. A ještě teď pokračujeme," hlásí s úsměvem Jana Janů. „Měli jsme to i s hudebním doprovodem saxofonisty Romana Šaška. Aby nám nebyla zima, udělali jsme si grog a kafe. Děti pochopitelně čaj," dodává s tím, že 24. prosince nebude v Zárybničné Lhotě chybět tradiční půlnoční.

HLAVŇOV: V Hlavňově kromě zpívání si vzpomněli i na Annu Radostovou, která před lety akci ve vesnici zavedla, ale letošního ročníku se už nedožila. Naše dnešní zpívání nebylo jen pouhým připojením k akci regionálních deníků. "Všichni jsme vzpomněli a minutou ticha uctili její památku. V roce 2013 si přečetla výzvu v Táborském deníku a přišla s myšlenkou, že se také v této malé vesničce k akci připojíme. Ještě loni s námi zpívala. Bohužel, letos 27. září nás všechny navždy opustila. Doufáme, že se na nás tam se shora dívá a nám zbývá jen jí za to v duchu poděkovat a s láskou na ni vzpomínat," napsaly nám A. Černá a L. Spilková.

VESELÍ NAD LUŽNICÍ: Melodie přinášející klid a pohodu se nastěhovaly také na ZŠ Blatská ve Veselí nad Lužnicí. Akce se stala součástí vánočního posezení s rodiči. U stolů v promítací místnosti se sešli žáci 8. A a 8. B s rodiči a svými sourozenci. Kromě zpívání si děti zatančily i vánoční mazurku a walz.

„Užili jsme si to a chtěli bychom z toho udělat tradici. Sešlo se nás tady bezmála devadesát," informuje třídní učitelka na ZŠ Blatská Anděla Divišová, která spolu se se svou kolegyní Janou Pavlečkovou ujala pořadatelských otěží.

TÁBOR: V loňském roce se zaplnilo zpěváky Žižkovo náměstí. Letos našla akce Česko zpívá koledy svůj azyl na náměstí TGM před zemědělskou školou, které obléklo slušivý sváteční šat už s příchodem adventu. Před zemědělskou školou se sešly zhruba dvě stovky zpěváků. Jako první zazněla tady i na dalších místech Táborska koleda Narodil se Kristus Pán.

Letošní premiéra

V táborském azylovém domě pro matky s dětmi letos stejně jako v Zárybničné Lhotě zpívali poprvé a již nyní plánují, že se za rok zase přidají. Do začátku Česko zpívá koledy zbývalo necelých 20 minut a v azylovém domě už pracovnice netrpělivě procházely zpěvníky. Úderem šesté se v nové klubovně spolu s obyvatelkami a jejich dětmi připojily k celostátnímu zpívání.

Po schodech začaly scházet maminky dokonce i s malými miminy v náručí a většími dětmi hned v závěsu. Před začátkem zpívání jim vedoucí domu Martina Smětáková rozdala zapálené prskavky, a do klubovny vstoupila pravá vánoční atmosféra. Dětem zářily oči. Ještě u nazdobeného stromečku tu a tam zazněly obavy, zda mají dobře nacvičeno, ale brzy se ukázalo, že zbytečně. I Lucie Marunová si mohla oddechnout, trénink se vyplatil. ,,Zkoušely jsme každý den, asi tak hodinku. Někdy i déle," popsala přípravy.