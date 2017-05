České dráhy se chystají na pochod Praha - Prčice

Táborsko - České dráhy výrazně posílí dopravu na 52. ročník pochodu Praha – Prčice, jenž se koná už tuto sobotu.

Pochod do Prčice. Foto: Archiv TD

Vzhledem k očekávanému zájmu o přepravu do míst startů dopravce vypraví na trati Praha – České Budějovice posilové vlaky a zvětší kapacitu ostatních pravidelných spojů. Vybrané dopolední vlaky navíc mimořádně zastaví ve stanici Střezimíř, odpolední pak ve stanici Heřmaničky.



Posílená bude také regionální doprava, kromě vlaků z Prahy do Benešova a navazujících spojů do Tábora budou mít větší kapacitu také vlaky do Milevska a Sedlčan, kde jsou další startovní místa.



Účastníci pochodu mohou využít speciální „Celodenní jízdenku – region Středočeský / Prčice“ za 159 Kč, která bude platit v den pochodu ve 2. třídě všech vlaků ČD v širší oblasti Středočeského kraje.