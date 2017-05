Černé skládky pozvolna mizí. Pomáhají i kamery

Táborsko - Černé skládky už nejsou pro města zásadním problémem. Náklady na jejich likvidaci se v posledních letech snížily na polovinu.

Ilustrační foto.Foto: Pavlína Macelová

Ještě před několika lety platil Tábor za likvidaci černých skládek až 700 tisíc ročně. I přes nárůst cen odvozu jsou dnes náklady pouze poloviční.



Podle Stanislava Mrázka z odboru životního prostředí tomu pomohly hlavně dvě věci: paušál za svoz popelnic a instalace kamer.



„Většinou se jedná o skládky poblíž kontejnerů nebo separačních nádob. Od té doby, co se objevila kamera v Čelkovicích, tam nepořádek nemusíme řešit,“ uvedl Stanislav Mrázek.



Tábor přitom černé skládky stojí stále okolo 300 tisíc korun ročně. „Přesto jde oproti minulým letům o pokles,“ upřesnil Stanislav Mrázek.



Kamery ale nepomáhají jen v Táboře. Své zkušenosti s nimi mají také v Bechyni, jak potvrdil místostarosta Jiří Rejlek.



„Na podzim jsme řešili případ, kdy několik vandalů převracelo popelnice na ulici. Díky kamerovému systému byli během čtvrt hodiny dopadeni,“ uvedl Jiří Rejlek. Záznam z kamery pak pomohl i během následného dokazování přestupku.



Bechyni vznikají černé skládky také většinou v okolí kontejnerů. „Nejčastěji se jedná o případy, že se lidem nechce odvážet velkoobjemový odpad do sběrného dvora,“ upřesnil místostarosta.



V Mladé Vožici sice kamerový systém nemají, černé skládky zde ale příliš řešit nemusí. „Problém s černými skládkami nemáme, hojně je u nás využíván sběrný dvůr,“ sdělil mladovožický místostarosta Václav Slabý. Za problém označil spíš odpad okolo silničních příkopů. „Jedná se většinou o různé PET lahve,“ upřesnil.



UKLIĎME ČESKO



Do sběru drobného odpadu se v Mladé Vožici v rámci akce Ukliďme Česko zapojil také místní cyklistický klub. Uklízelo se ale nejen v Mladé Vožici, po celém Táborsku se do sběru zapojila řada dobrovolníků.



Podle Radka Janouška, jenž patří mezi organizátory akce, jich bylo jen na Táborsku téměř tisíc. Během 23 úklidových akcí se jim podařilo sesbírat téměř deset tun odpadu.