Celému víkendu vládne táborský Tabook

Táborsko - Čeká nás slunný víkend, a tak je třeba vyrazit do ulic a řádně si babí léto užít.

Festival Tabook zahájil svým čtením Karol Sidon v Baobab Dílně.Foto: Deník/Alena Šatrová

Tady je pár tipů na dnešní den:



TÁBOR



Už od svátečního čtvrtka žije město nad Jordánem dalším ročníkem mezinárodního knižního festivalu Tabook. Tato přehlídka malých a středních nakladatelů a oslava všech profesí spojených s tvorbou knih se v Táboře koná už pošesté a znovu se pyšní mimořádně bohatým programem. V jeho rámci se představí tuzemské i zahraniční osobnosti nezávislé knižní scény. V centru zájmu organizátorů se letos ocitl humor v zastoupení grotesky a satiry a zvláštní prostor bude věnován polské knižní tvorbě. Na pořadu této monumentální akce věnované světu knih jsou výstavy, výtvarné dílny, workshopy, přednášky, semináře a akce pro děti, a to na nejrůznější témata spjatá se zaměřením festivalu. Ve všech víkendových dnech se program festivalu Tabook rozhoří už v ranních hodinách a v nejrůznějších kulturních zákoutích Tábora potrvá až do noci.



Výstavy

pátek 9 –21:

Chrudoš Valoušek: Top Pop - Průřez tvorbou linorytce a obtiskovačei. Dekorativní i provokativní struktury, černé i pestré hlavy, ztráty i nálezy. Máma Toyen a táta Zrzavý.

Galerie U Radnice

Poslední bobr v Čechách - utajené skutečnosti Na půdě schované Kunst-Stücke, snad pro příští generace. Škála humoru a vtipu v českém umění. Od neznatelného chvění po burácející salvu. Böhm & Franta, František Skála, Jasanský a Polák, Krištof Kintera, Viktor Pivovarov, Pavel Brázda, KunstWerk. Půda Sýpky

pátek 10.30–18.30

Kuko Oku - Mikrovýstava podivuhodných knih dle oka Michaely Kukovičové. Sýpka v prostoru tržiště

pátek 10 –20 hodin

Šaškovi na stopě - Mnichov, Soluň, Jeruzalém, Istanbul: Magdalena Rutová, Nikola Logosová, Stanislav Setinský, Tereza Říčanová aneb Ilustrátorské výpravy do světa. Baobab Dílna

Rysuj po Polsku - Výstava ateliéru knihy a ilustrace z Varšavské akademie výtvarných umění spravovaného Grażkou Lange a Monikou Hanulak. Navíc 50 ukázek z dějin polské obrazové knihy pro děti. Trafačka

Pátek 17 hodin

Ukončení výstavy Michala Machata Tři stádia kolaborace, která představila ilustrace pro tři knihy Petra Pazdery Payna. Derniéru doprovodí autorské čtení z knihy Figury, figurace, figuranti a figuríny.

pátek 9–21 hodin

Steven Guarnaccia: Fatherland - „Pokusil jsem se nechat znovu povstat svého otce z několika objektů: z doutníku, z boty, z pily… Vodárenská věž

pátek 10.30–18.30

Punťa - Příběh prvního českého komiksového blockbusteru. Sýpka v prostoru tržiště

Nejkrásnější české knihy roku 2016 - Trafačka

pátek 9 –18 hodin

Hans Lichtenwagner: Another Day, Another Dog - výstava ilustrací z knihy Moppi und Peter od Raymonda Wolffa. Antikvariát Bastion

Henryk v bublinách - výstava komiksů mladých českých výtvarníků. Městská knihovna Tábor

Magický Mourek: děravá představení - tisky, kresby, prostorové artefakty. Foyer Divadlo Oskara Nedbala

pátek 10.30–18.30

Nakladatelské tržiště v Sýpce, dobročinný antikvariát ve prospěch hospicu Jordán a Rolničky. Nádvoří Sýpky

14–18 hodin

Tabook školka - hlídání dětí. Dětský klub Janíček/nádvoří Sýpky

13 hodin César Fernández Arias a Øvind Torseter, španělský výtvarník a sochař a norský ilustrátor představí svou práci. Baobab Dílna

13 –14 hodin Alžběta Zemanová: Joska na rybách, pro děti od 3 let. Workshop Sýpka dílna

14 hodin Setsuko Šibata: Šinta Čó - fantastický a absurdní svět japonského ilustrátora. Baobab Dílna

14 hodin Wildpapers: Překvapivé listování. Tukan

14 hodin Ladislav Čumba: Wittgensteinova kniha faktů. Stan Sýpka

14.15 Petr Borkovec a Adriana Skálová: Věci. Setkání nad knížkou. Sýpka dílna

15 –17.30 Otevírání výstav aneb Alegorie humoru a umění, začíná v 15 na půdě v Sýpce, průvod se po předvedení výstav v Sýpce vypraví směr Galerie U Radnice, Antikvariát Bastion, Vodárenská věž a Trafačka.

15:00–16:00 Joëlle Jolivet, Workshop / Dětem / Sýpka dílna; 15:00 Václav Bauman: Off: Akropolis / Thir; 15:30 Jáchym Topol: Stan Sýpka; 16:00 Babylon: Haha / Baobab Dílna; 16:00 Monika Baudišová: Off: Labyrint / Sýpka Dílna; 16:30–18:00 Kintera für Kinderen: Workshop / Dětem / Sýpka dílna; 16:30 Lucie Kořínková: Přednáška / Off: Akropolis / Thir; 16:30 Irena Dousková a Dagmar Urbánková: Haha / Z očí do očí / Stan Sýpka;

17:00 Wildpapers: Workshop / Tabook evergreen / Tukan; 17:00 Tři stadia kolaborace: Off: Michal Machat / Galerie 4MAT; 17:30 Mikuláš Suchý:

Off: Transforma / Divadlo / Trafačka; 17:30 Beseda s Lenkou Lagronovou: Haha / Divadlo Oskara Nedbala; 18:00 Lev Rubinštejn: Z očí do očí / Baobab Dílna;

19:00 Kinokavárna na jevišt: 19:00 Sláva festivalová, vyhlášení ceny Nadace Miroslava Šaška: Stan Sýpka; 19:30 Hańba! Koncert / Stan Sýpka;

19:30 Večírek Psího vína: Off: Psí víno / MP7; 20:00 Schimmerle Klezmer Kabaret: Koncert / Stánek na Žižkově náměstí; 20:00 Slováci u Lva:

Off: KK Bagala a Větrné mlýny / U Lva; 21:00 SdCh: Triumf lhostejné šelmy: Haha / Baobab Dílna; 21:30 Saténové ruky: Off: Literarnyklub.sk / Koncert / U Lva;



SOBĚSLAV



Areál chovatelů ve Slovenské ulici ožije tradiční chovatelskou výstavou, která potrvá od páteční 8. hodiny až do nedělní 13. hodiny. Ke zhlédnutí budou holubi, králíci, drůbež i exotické ptactvo a představí se i jihočeská pobočka chovatelů moravských pštrosů. Součástí výstavy se stane i prodej chovatelských zahrádkářských potřeb spojený s burzou. V pátek a v sobotu jsou brány areálu otevřené od 8 do 18 hodin.



Prostory moštárny v ulici Na Douskách budou zase patřit výstavě ovoce a zeleniny, která se koná pod otěžemi Českého zahrádkářského svazu. Přehlídka výpěstků nejen jihočeských zahrádkářů začne v pátek v 9 hodin a vyvrcholí v sobotu v 17 hodin.



MLADÁ VOŽICE



Disko Atlanta se v pátek od 20.30 hodin chystá na další mohutný Gigatřesk. Na návštěvníky čeká obrovská porce zábavy spojené s losováním o super ceny. A věřte tomu, že ve vzduchu budou vonět melouny…