Bytes pustil teplo do radiátorů

Tábor - V Táboře u společnosti Bytes začala dnes topná sezona.

Kotnov.Foto: Archiv redakce

O osm dnů dříve než loni, kdy teplo do radiátorů pustili 20. září. Jak uvedl jednatel společnosti Ondřej Semerák, teploty sice ještě úplně neklesly na povinnou hranici, ale lidé si o teplo zavolali. Na vyžádání topí i sousední Sezimovo Ústí, které umí poslat teplo do jednotlivých odběrných míst. Ředitel Centesu Jaroslav Kudrna nyní ve městě vytápí první tři domy. Zálohové ceny na příští rok ještě výrobci neznají, schvalovat se budou ke konci roku. Tábor již nyní s teplárnou vede intenzivní vyjednávání, do konce roku bude Bytes odběratelům účtovat 672,61 koruny za každý dodaný gigajoul.