Bytes prý propásl poslední šanci na udržení cen

Tábor - Zastupitelé nekývli na nabídku Teplárny Tábor, která chtěla odkoupit majetek Bytesu. To bude mít vliv na cenu tepla.

Teplárna Tábor. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová

Devět výměníků, 14 kilometrů rozvodů, 340 domovních stanic, 12 plynových kotelen, k tomu systém měření a regulací s dispečinkem a navrch licenci na výrobu a distribuci tepla. O takový majetek projevilo zájem představenstvo teplárny. Ale jeho předseda Miloslav Holba, jehož na jednání zastupitelů vedení města pozvalo, nakonec ani nedostal slovo.

„Proč mě tam zvali? Čekal bych aspoň možnost promluvit, strávil jsem dvě a půl hodiny něčím, co je na úrovni plýtvání času. Mohli se zeptat na cokoli, ale oni ani nechtějí. Těžko se mi pak poslouchá, když si město stěžuje na nedostatek komunikace,“ neskrývá rozladění.

Miloslav Holba nechápe ještě druhou věc: neústupnost Tábora. Ten podle něj v pondělí propásl poslední šanci, jak udržet pro zákazníky Bytesu přijatelné ceny.

„Toto byl náš poslední pokus, o kterém víme, že by mohl zamezit zdražování ze strany Bytesu na příští rok. O žádném jiném řešení nevím,“ ujišťuje, nicméně v této rovině je ochotný dál vyjednávat. „Pokud se nespojí výroba a distribuce do jednoho subjektu, tak se situace v Táboře nikdy nezlepší,“ míní.

Tábor zastává strategii, že pokud drží majetek, má i vliv na cenu. I tak od příštího roku hrozí podstatné zdražení. Bytes a teplárna se totiž rozešly, čímž si městský hospodář musí distribuci tepla ke konečným odběratelům zajistit vlastními silami, ale hlavně bez milionů, které plynuly od teplárny za pronájem trubek.

Devatenáct z 21 přítomných zastupitelů tuto cestu podpořilo. Majetek v účetní hodnotě kolem 85 milionů má zůstat doma.

„Stejně bychom dle právního rozboru nemohli reagovat přímo na nabídku teplárny, ale museli bychom na prodej majetku vypsat veřejnou zakázku,“ říká místostarostka Olga Bastlová s tím, že balík objektů by se veřejnou soutěží mohl dostat do rukou kohokoli, kdo by v soutěži teplárnu porazil. A nemusel by to být parťák do nepohody. „Stále trvám na tom, že jde o strategický majetek, na který má mít náš Bytes vliv,“ dodala.

Přetahovaná s teplárnou tak bude dál pokračovat, mezi tím by měli dohodnout cenu, za kterou bude Bytes nakupovat. Do konce listopadu ji teplárna musí oznámit regulačnímu úřadu. Miloslav Holba předesílá, že Tábor nemá očekávat jinou sazbu než tu, kterou TTA účtuje i svých dalším odběratelům.

„To bychom nikdy neustáli a ani regulačnímu úřadu nezdůvodnili. Slevu nemůžeme poskytnout jen jednomu. A pokud bychom měli uvažovat o slevách pro všechny plošně, aby dopadla i na Bytes, tak je teplárna v insolvenci,“ reaguje na očekávání protistrany. Ta se snaží vyjednat slevu z peněz, které teplárna ušetří za zrušený pronájem trubek.