Budějovičtí projednají vzkříšení koněspřežky

České Budějovice /ANKETA/ – Rodilý Budějčák Radek Vopalecký je velkým příznivcem kolejových vozidel. Po čase tento mladý architekt oprášil myšlenku, že by se mohla v Českých Budějovicích obnovit koněspřežka. Podle něj by historický vagon tažený koňmi prospěl cestovnímu ruchu v krajském městě. Radek Vopalecký poukázal na svou zkušenost z Rumunska – tamní úzkokolejka láká davy turistů.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Podle českobudějovického primátora Jiřího Svobody nyní architektův návrh projednají členové příslušných komisí rady města. Ti pak radním doporučí další postup.

Původní a nová trasaVedoucí Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář připomněl, že koněspřežka, kterou dnes v krajském městě připomíná například strážní domek v Mánesově ulici(na snímku dole), byla ve 30. letech 19. století přivedena do vnitřního města. Dál vedla k hostinci U Zelené ratolesti, tedy až na Husovu třídu, Biskupskou, Radniční a Českou ulicí. Podle neuskutečněných plánů měla v centru Budějovic vzniknout točna, která by přiváděla jednu větev koněspřežky přímo před radnici na náměstí.

Koněspřežka 21. století by podle ideové koncepce architekta Radka Vopaleckého mohla spojovat pivovar Samson s centrem města a nádražím. Souprava by projížděla například ulicemi Krajinská, Česká, Kněžská nebo Lannova.

Koněspřežná dráha České Budějovice – Linec byla postupně uvedena do provozu v letech 1827 až 1836. Sloužila především nákladní dopravě soli.

K památkám mají jezdit koně

Jak pomoci cestovnímu ruchu v Českých Budějovicích? „Bylo by možné obnovit koněspřežku," navrhuje mladý architekt Radek Vopalecký. „Zatím se jedná pouze o ideový námět, ke kterému je třeba ověřit podporu veřejnosti," upozorňuje ale rodilý Budějčák žijící nyní v Praze.

V Českých Budějovicích už se podobné pokusy objevily, s těmi ale současný návrh nemá nic společného. „Je to jen námět. Nenavazuji tím na starší projekty. Neberu to ani jako svůj projekt, o který bych osobně usiloval. Jde o návrh a veřejnost nebo radnice by měly rozhodnout, jestli je smysluplný," vysvětluje architekt a dodává, že k případné realizaci by určitě vedla dlouhá cesta. Myslí si ale, že koněspřežka by mohla mít u turistů úspěch.



Je členem internetové skupiny „Historické Budějovice" a fascinuje jej, jaké to bylo, když ve městě jezdila tramvaj. „Ve světě existuje mnoho nadšenců kolejové dopravy a technických památek a naše koněspřežka je světový fenomén, který by mohl uvedením do turistických průvodců motivovat zahraniční zájemce k návštěvě Českých Budějovic," říká Radek Vopalecký a připojuje svůj zážitek z Rumunska, kde se na úzkokolejnou železnici přijely podívat davy zvědavců. Stovky lidí zaplatily nejen za svezení, ale navštívily samozřejmě i stánky s občerstvením, využily ubytování a podobně.



Atrakce by podle Radka Vopaleckého mohla oslovit třeba rodiny s dětmi a koněspřežka může nabídnout i „vyhlídkovou" jízdu Českými Budějovicemi a být přitom i pojízdným infocentrem pro turisty.



S jeho návrhem se již seznámil českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO). Ten vysvětluje, že záměr postoupí příslušným komisím rady města, jejichž členové doporučí radním další postup. „Nějaká forma popularizace koněspřežky by cestovnímu ruchu ve městě prospěla. Ale nejsem si jist, že tento záměr splňuje poměrně dlouhá trať, která by křižovala významné komunikace ve městě," myslí si Jiří Svoboda. Dovede si ale představit, že by vzniklo třeba jen pár set metrů dlouhé kolejiště, po němž by replika koněspřežky jezdila.



Vzkříšení koněspřežky by uvítal člen kulturní komise rady města Rudolf Vodička (KDU-ČSL). „Mnoho dalších historických zajímavostí, jimiž bychom mohli lákat turisty, Budějovice nemají. Návrh pana Vopaleckého ale zatím neznám. Nevím, jak by to bylo třeba s provozem či financováním," upozorňuje Rudolf Vodička.

Známá dráha už se do Budějovic nakrátko vrátilaKoněspřežná dráha České Budějovice – Linec byla postupně uvedena do provozu v letech 1827–1836 na trase České Budějovice – Linec – Gmunden. Sloužila především nákladní dopravě soli z hornorakouské Solné komory ale i osobní přepravě. Jejími staviteli byli František Antonín Gerstner a Matyáš Schönerer. Poslední jízda koněspřežkou se uskutečnila v roce 1872. Trať byla v té době přestavěna na parní provoz.

V současnosti je v Rakousku u Kerschbaumu v provozu několik set metrů dlouhý úsek, který je replikou původní koněspřežky.

V Českých Budějovicích byly několik dní v roce 2008 postaveny koleje pro repliku drezíny, která jezdila na koněspřežce. Projekt přípravy obnovení tratě v části Českých Budějovic ale ztroskotal především na odporu některých majitelů nemovitostí v centru města, kteří uspěli u soudu se svými výhradami. Chyběly i peníze, náklady se odhadovaly na 70 milionů korun. Od té doby se vážněji o obnovení koněspřežky neuvažovalo.