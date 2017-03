Bohaté víkendové menu: volba Miss Sezimovo Ústí či Hlasatelky v akci

Táborsko - Na Táborsku bude o tomto víkendu znovu rušno. Nabízíme pár tipů, kterak příjemně strávit dny pracovního klidu.

Titul Miss Sezimovo Ústí v roce 2015 získala domácí favoritka Barbora Vodehnalová.Foto: Foto: David Peltán



Sobota



Příznivci žánru punku a ska si nemohou nechat ujít výroční koncert táborské kapely Peshata, která slaví dvacet let od svého vzniku. Do Milenia se rozhodla od 20 hodin nejen skalní i čerstvé fandy, ale také některé bývalé členy a spřízněné kapely Totální nasazení, Houba a Covers for Lovers.



Sezimovo Ústí ovládne ženská krása i dobrá zábava. V sále Spektra se koná od 17 hodin další ročník Miss Sezimovo Ústí. Na podvečer, na jehož konci převezme jedna z krásek vítěznou korunku, navazuje od 21 hodin afterparty v sezimoústeckém centru zábavy Apollo.



Na dobrou zábavu se určitě těší také v Malšicích. V galerii městyse se představí hlasatelky v akci. Pod názvem akce se skrývají veselé historky z televizního zákulisí, které posbíraly jeho někdejší hlasatelské osobnosti Saska Burešová, Marie Tomsová a Alexandr Hemala.



V Soběslavi si už dopoledne přijdou na své šikovné děti od 8 do 15 let. Dům dětí a mládeže pro ně od 9 hodin pořádá tvořivou dílnu Bambule 100x jinak s podtextem bambule nejen na čepici.



Tučapy se zase stanou dočasným okresním centrem mladých vyznavačů pexesa. Velké turnajové klání dětí v této populární hře hostí zasedací místnost obecního úřadu od 14 hodin.



Zajímavý podvečer v mezinárodním hávu prožije táborská dílna Baobab v Pražské ulici. Od 17 hodin připravila pro zájemce pozoruhodný a veskrze originální polský dokumentární film Koniec świeta. Po jeho skončení následuje inspirativní setkání s lidmi z finského centra alternativní kultury Hirvitalo.



Neděle



Galerie čokolády v Táboře tentokrát otevřela dveře pro děti od 4 let a připravila pro ně minikurz tvoření s názvem Velikonoční zajíček. Zajímavá akce začne v 10 hodin a je zpřístupněna až do šesté hodiny večerní.



K aktivnímu odpočinku svádějí městská sportoviště. Na táborském zimním stadionu si můžete dopoledne (10 – 11.30 hodin) i večer (17.30 – 19 hodin) zabruslit. Plavecký stadion je veřejnosti k dispozici od 10 do 19 hodin. Pro milovníky bruslení z řad veřejnosti vyhradil svou ledovou plochu od 15 do 17.30 hodin také zimní stadion ve Veselí nad Lužnicí..