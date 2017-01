Běžkaři na Táborsku už mohou vyrazit na lyžostezky

Táborsko - Už od pátku mohou příznivci lyžování nasadit lyže a vyrazit za sportem a zábavou.

Táborsko je totiž běžkařskými trasami doslova poseto. Nachází se zde dvě oblasti, kam mohou příznivci bílých stop vyrazit.

Jednou z nich jsou zimní lyžařské trasy Greenways Čertovo břemeno, které se rozkládají na území obcí Borotín, Jistebnice, Nadějkov, Sedlec-Prčice, Střezimíř, Chyšky a Radkova, na ploše zhruba 100 km čtverečních.

Jak uvedl Tomáš Pazourek z Borotína, skůtr zde vyjel do polí už minulý pátek. "Lyžařské trasy jsme protáhli. Sice některé už trochu zavál sníh, ale lidé jezdí, takže je prošlapují. Znovu budeme protahovat zase v pátek," sdělil Tomáš Pazourek.

Celková trasa lyžařských tras zde čítá zhruba 85 kilometrů, protaženo je necelých 70 kilometrů. Vzhledem k silnému větru, který místy odhaloval povrch, nevyrazila sněhová rolba ani traktor a veškerá úprava stezek zbyla na sněžný skůtr.

Pro běžkaře jsou nyní sjízdné trasy z Borotína do Jistebnice, z Jistebnice do Libenice, z Libenice do Jistebnice, z Libenice do Borotína a z Libenice do Střezimíře. Někde se však stopa přesně nedrží map, důvodem jsou sněhové podmínky.

Jak si na internetu vzájemně sdělují lyžaři, obzvlášť na Jistebnicku jsou pole pěkně zasněžené. Oproti tomu úsek od Smrkova na Libenice příliš nedoporučují, místy je totiž sníh odfoukaný a lyžaře v trase mohou čekat i kameny a krtiny.

Ideální výchozí místa s možností parkování jsou následující napříkladcentrální parkoviště na křižovatce u Libenice, parkoviště u Cunkova naproti Hospodě U Bizona nebo parkoviště u celoročního Kempu Javorová Skála za osadou Ounuz.

Nové upravované stopy se rozléhají také na druhou stranu od Tábora, a to v přírodním parku Polánka. Běžkařské trasy se zde nachází mezi Mladou Vožicí a Chýnovem. Protaženo sněžným skůtrem je nyní kolem 25 kilometrů.

Jiří Dintar