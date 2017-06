Betonové náměstí TGM lidem stále leží v žaludku

Tábor – Betonová plocha před zemědělskou školou na náměstí TGM některým lidem stále leží v žaludku, proto usilují o jeho návrat do stavu před rokem 2014, kdy tu ještě rostla tráva a kvetly kytky v širokých záhonech.

Tento požadavek se od rekonstrukce náměstí objevuje na každém fóru Zdravého města, v němž lidé pro radnici hledají náměty ke zlepšení života ve městě. Prosazuje ho například i Zuzana Novotná ze Starého Města, která se zúčastnila úterního fóra v Univerzitě.

„Zřejmě v Táboře vládne betonová lobby, která náměstí zničila. Kdyby byla vůle, na radnici ale není, šlo by náměstí vrátit do původní podoby. Když se udělalo špatně Křižíkovo náměstí, taky se rozbouralo a opravilo,“ argumentuje Zuzana Novotná, která si v úterý zvolila práci u stolu pro životní prostředí. Garant Jan Fišer měl stále co zapisovat. Tady se náměty jen valily.

Silnou skupinou kromě životního prostředí byly tradičně doprava a sociální oblast, kde jednoznačně zvítězila stavba centra pro seniory. Do práce se zapojil i stůl mladých, kteří ve městě postrádají vysokou školu. Názor školáků prezentovala Linda Rambousková z osmé třídy základní školy.

„Chtěli bychom lepší výběr středních škol a také navazující vysoké školy, abychom nemuseli jezdit do Budějovic nebo Prahy. V místě školy si pak člověk hledá i práci, a tím se už do Tábora nevrátí, což je škoda,“ odůvodnila požadavek. Co se tentokrát na papír vůbec nedostalo, byly cyklostezky.

Každý z přítomných měl sílu dvou hlasů, jimž mohl podpořit i témata i v oblasti, v níž nepracoval. Podle počtu hlasů úřednice vytvořily TOP desítku, z níž každý opět mohl podpořit své dva favority. Konečné priority stanoví ale až hlasování na webu a také letošní novinka. Místostarostka Kateřina Bláhová nechá „objevy“ zhruba šedesátky lidí v sále mezi 15. až 25. červnem prověřit i velkou anketou v ulicích. Dobrovolníci v různých částech města nasbírají názory od pěti stovek obyvatel.

Finalisté:

1. centrum pro seniory

2. volný vstup do zařízení města (bazén, zimní st.) pro mladé

3. zřídit oplocené výběhy pro psy

4. vyřešit cestu do zoo

5. podpořit alternativní a soukromé školství

6.–7. podpora trhů na TGM

6.-7. řešit rizikový přechod na Blanickém Předměstí

8.-9. zvýšit kapacitu odlehčovací služby

8.-9. zlepšit čistotu Husova parku

10.-11. zajistit spolupráci odborů města

10.-11. zlepšit výběr S a VŠ

Poprvé v historii veřejného fóra mohli přítomní udělovat i pochvaly. Kupodivu jimi připravený džbán zaplnili až po okraj. Co pochválili: květinovou výzdobu ve městě, spolupráci se sociálním odborem, dopravní obslužnost Maredova Vrchu, Táborská setkání, krásu Starého Města nebo vstřícnost úřadu s výjimkou matriky a úseku památek a další.

Do sálu Univerzity ale tentokrát nepřišlo tolik lidí, jako loni do Střelnice. Některá témata, jako například rozvoj, skomírala a zůstala bez povšimnutí. Vlastimil Křemen z rozvoje tak mohl prezentovat jediný požadavek, jímž bylo zprovoznění táborské průmyslové zóny ve Vožické ulci. Slunce projevilo svůj vliv, lidé raději podvečer trávili na zahrádkách. Z tohoto důvodu se příští fórum sejde v zimě, a to 20. února.