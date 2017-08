Běh kolem Jordánu podpoří táborský hospic

Tábor - Mezi lékaři táborského odborového klubu se zrodil další nápad, jak podpořit činnost táborského hospicu Jordán: dobročinným během kolem Jordánu.

Ilustrační foto Jordánu. Foto: Marian Šatra

K lékařům se může přidat každý, kdo se stihne přihlásit do pátku do 18 hodin do tabulky, kterou hospic Jordán na svém Facebooku. Na adrese http://www.hospicjordan.cz/cz/informace-k-behu najdete vše potřebné. Na trasu se běžci vydají ze stadionu Míru, kde prezentace začíná v 15.30 hodin a běh odstartuje v 17 hodin. Na stadionu bude také cíl. Lucia Kopřivová Markovová za hospic upřesnila, že výtěžek ze startovného půjde na provoz jejich zařízení, které v domácím prostředí pomáhá rodinám zvládnout odchod svých nejbližších.