Bechyňsko čeká odstávka pitné vody

Bechyňsko - Od úterý omezí vodárenské sdružení Bechyňsko dodávky pitné vody.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

K odstávce dojde od úterý 9. 5. od 8 hodin do čtvrtka 11. 5. do 22 hodin.



Omezení dodávek pitné vody a také její zákal (zvýšené množství železa) platí pro Bechyni, Hvožďany, Senožaty, Haškovcovu Lhotu, Radětice, Černýšovice, Hutě a Bežerovice - Hůrku.



Důvodem je nutnost odkalit přiváděcí vodovodní řady do Bechyně a rozvodné řady po Bechyni. Práce budou organizovány tak, aby omezení dodávky vody bylo co nejmenší.



Aby byla zajištěna dodávka vody do celého města, bude nutné změnit systém zásobení vodou, a přitom bude docházet ke změně proudění vody v potrubí a ke zhoršení kvality vody ve městě.

Při zvýšených odběrech vody může dojít k poklesu tlaku a k přerušení dodávky vody.



Vodárenské sdružení doporučuje odběratelům vytvoření zásoby pitné vody na vaření a hygienu před zahájením odkalování.