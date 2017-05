Bechyňské hradby získaly důstojnou stezku

Bechyně - V Bechyni se zachovalo jedno z nejúplnější středověkých opevnění v naší zemi. Konečně se dočkalo důstojné naučné stezky.

Až dosud chodili turisté okolo městského opevnění, jež přitom patří k těm nejzachovalejším, spíše bez povšimnutí. To se ale nyní změní. Klub českých turistů otevřel novou naučnou stezku, jež upozorňuje na zbytky hradeb a opevnění. Zachováno zůstalo také 20 středověkých bašt.

Iniciátorem vybudování stezky je čestný předseda Klubu českých turistů Jan Havelka. „Dcera si v roce 1994 koupila domek, ke kterému patřil také kus hradeb a jedna zřícená bašta. Když jsem se pustil do její opravy, začal jsem se se zajímat o bechyňské opevnění,“ vysvětlil Jan Havelka, co jej k nápadu přivedlo.

Poté, co Jan Havelka opravil baštu své dceři, přišel si k němu pro radu další nadšenec do historie. Chtěl se postarat o městskou baštu, která hrozila zřícením. I jemu Jan Havelka poradil, a tak postupně začal mít zájem o městské opevnění. „Bechyně má téměř kompletní systém opevnění, který je však do značné míry začleněný do nové zástavby,“ uvedl Jan Havelka.

Pohled do bechyňských ulic mu dává za pravdu. Řada domů těsně přiléhá k hradbám, u některých přímo tvoří jejich zadní zeď. Zachovalo se také 20 středověkých bašt, ke kterým především v 19. století přibyla řada kamenných nebo dřevěných přístavků, jež zakrývají jejich původní vzhled.

To byl jeden z důvodů, proč se na ně rozhodl Jan Havelka upozornit. „O zámku či klášteru se píše všude, naopak o hradbách najdete většinou jen nepatrnou zmínku. Jde přitom o jedno z mála měst, kde je celý základ opevnění dobře vidět, a Bechyňští by se jím měli chlubit,“ zdůraznil. Společně s dalšími nadšenci udělali letecký průzkum a požádali kraj o dotaci na zřízení naučné stezky. Tu se jim loni podařilo získat ve výši 130 tisíc korun. Díky ní pak vytvořili pětikilometrovou stezku s informačními tabulemi.

O zajímavé historii bechyňského opevnění přitom neví ani řada místních. Pavlínu Masopustovou tato informace překvapila. „Při nejbližší příležitosti se na naučnou stezku dojdu podívat. Myslím si, že je skvělé, že tu něco takového vzniklo,“ sdělila.

Jan Havelka ale už plánuje její další rozšíření. „Rádi bychom vytvořili ještě cestu podél vnějších hradeb, zatím nám v tom ale brání složité majetkové vztahy,“ vysvětlil. Řada pozemků je totiž v soukromém vlastnictví, a město by je nejprve muselo vykoupit či směnit za jiné.