Bechyně opraví vodovodní a kanalizační síť

Bechyně – Bechyně se chystá na opravu kanalizační a vodovodní sítě na Libušině třídě.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Michal Bílek

Jak uvedl starosta Pavel Houdek, již brzy by chtěli vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.



„Pokud půjde vše dobře, rádi bychom začali už v květnu nebo červnu. Plánujeme kompletní rekonstrukci kanalizační a vodovodní sítě, a zároveň zde rovnou chceme opravit také chodník,“ upřesnil Pavel Houdek.



Předpokládané náklady se pohybují okolo tří milionů korun. Dále mají v plánu pokračovat v rekonstrukci sídliště Na Libuši. V pondělí se setká Rada města nad schvalováním potřebné dokumentace k opravě jednoho z bytových domů, u kterého chtějí opravit fasádu a vyměnit okna. Náklady předpokládají ve výši necelých pěti milionů korun.



Dalším záměrem města je úprava povrchů v lokalitě U Studen, která by měla přijít na zhruba dva miliony.



Nového sociálního zařízení by se měla dočkat i tělocvična jedné ze škol, u druhé plánují výměnu oken.