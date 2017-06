Bechyně láká děti na interaktivní výstavu o Křižíkových vynálezech

Bechyně - Městské muzeum láká na výstavu pro děti o Křižíkových vynálezech.

Interaktivní výstava seznámí děti s nejzásadnějšími vynálezy Františka Křižíka. Staňte se strojvedoucím na trati Tábor - Bechyně, projeďte se tramvají po Praze. Jak vypadala oblouková lampa a jak osvětlení sálu před tím, než byla zavedena elektřina?



To a mnoho dalšího zjistí návštěvníci v přednáškovém sále muzea. Pro menší je zde připravena herna.



Výstava potrvá od 16. června do 17. září. Vstupné 50 korun, rodinné 150 korun, děti do 3 let a ZTP zdarma. Školní skupiny 20 korun, doprovod zdarma.