Autobusy se vrací ke školnímu řádu

Tábor - Den před zahájením školního roku, tedy již v neděli 3. září se vybrané linky vrací ke školnímu jízdnímu řádu.

Městská doprava Tábor.Foto: Deník/Alena Šatrová

Prázdninový režim přestane platit pro linky MHD číslo 10, 20 a 60. Nejde však jen o školáky, některé spoje budou i zrušeny.

Linka č. 10 - budou zrušeny dva spoje v pracovní dny a to v 7.25 hodin ze zastávky Sídliště nad Lužnicí střed a zpětný spoj v 7.44 hodin ze zastávky Nemocnice hlavní vchod. Důvodem je nízká obsazenost, kterou lze rozložit na spoj předchozí a následující.

Linka č. 20 - spoj v pracovní dny ve 22.40 hodin ze zastávky Autobusové nádraží bude na žádost obyvatel příměstské části prodloužen ze zastávky Čekanice rozcestí až do zastávky Stoklasná Lhota.

Linka č. 60 – z důvodu rozšíření dopravní obslužnosti příměstské části Čelkovice budou všechny spoje linky nově obsluhovat tři nové zastávky: U Lázní, U Lípy náves a U Zahrad bytovka. Spoje do Čelkovic budou nejprve pokračovat ze zastávky Čelkovice MŠ okruhem přes zastávky U Lípy náves a U Zahrad bytovka zpět do zastávky Čelkovice MŠ. Odtud budou vyjíždět po původní trase směrem na autobusové nádraží. Ranní spoj v 7.00 hodin ze zastávky Maredova do zastávky Čelkovice MŠ nebude již zajíždět do Lužnické ulice.

Trasa linky přes Lužnickou ulici bude zrušena spolu s ukončením uzavírky Švehlova mostu v Táboře.

Další informace cestující najdou ve vyvěšených řádech na zastávkách nebo webu dopravce Comett Plus. Jízdní řády ostatních linek MHD zůstávají beze změny.

Tento jízdní řád bude platný až do 9. prosince.