Aprílový víkend na Táborsku: Den ptactva v ZOO či Žižkův vraždící palcát

Táborsko - Nadcházející víkend servíruje obyvatelům táborského okresu vskutku exkluzivní menu kulturních a společenských akcí, které rozhodně stojí za „ochutnání".

Zoo Tábor Větrovy.Foto: Alena Šatrová



PÁTEK



V Táboře se promítne celým víkendem festival Jeden svět. Přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech se dočkala svého slavnostního zahájení už ve čtvrtek. Její páteční program nabídne od 18 hodin promítání filmu Zkrocení zlých otců, a to v budově Základní školy Bernarda Bolzana. O hodinu a půl později se návštěvníci festivalu přesunou do Café MP7 na Žižkově náměstí, kde shlédnou dokument Íránský rave.

Celý program najdete zde: Do Tábora se uznávaná dokumentaristka ráda vrací



Na Housově mlýně v Tismenickém údolí se o víkendu představí první ročník zaklínačsko-středověkého conu Blavicon. Zahájen bude ve 14 hodin.



Velice čilý ruch zavládne ve Kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. Už od 9.30 až do 16. hodiny je přichystaná tradičně sledovaná Jarní burza oblečení (ve stejném čase pokračuje i v sobotu). O sedmé hodině večerní rozvoní sál sýry v doprovodu dobrého vína. Připravena je jejich ochutnávka v režii Jiřího Kopáčka.



Zasedací místnost obecního úřadu Roudná od 14 hodin vernisáž Velikonoční výstavy, která potrvá až do 6. dubna. Ke shlédnutí budou z kukuřičného šustí, pedigu či drátků. Výstava bude přístupná i v sobotu od 14 do 17 hodin a v dalších pracovních dnech od 8 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin.



No a ti, kteří chtějí vyrazit za ryzí zábavou a odreagováním, si mohou vybrat z tradičně pestré diskotékové nabídky. Ve 20 hodin se rozhoří party v Miléniu, o hodinu později otevírají své brány táborský Kotnov, sezimoústecké Apollo či soběslavská Paluba.



SOBOTA



S prvním dubnovým dnem je spojena obrovská porce zábavy i poznání.



V Táboře pokračuje už od 8 hodin zaklínačsko-středověký noc Blavicon na Housově mlýně.

Ve stejný čas odjíždí z nádraží vlak do Benešova, který si jistě nenechají ujít milovníci pěší turistiky a cykloturistiky. Tradiční dálkový pochod s distancí 15 kilometrů nese název Za povidlovým koláčem.

O hodinu později – v 9 hodin – vypukne v táborské ZOO na Větrovech Den ptactva. Jeho součástí se stane mimo jiné komentované krmení zvířat či povídání o životě sov. A pozor! Všichni nositelé ptačího příjmení mohou po celý víkend uplatnit dvacetiprocentní slevu na vstupném. A aby toho nebylo málo, mohou si návštěvníci zoologické zahrady prohlédnout také její nejčerstvější přírůstek: velblouda dvouhrbého jménem Jep.

Do táborského Milenia se po roce znovu řítí drsná lavina decibelů a nelítostně tvrdých tónů. V 18 hodin zasviští už po pětačtyřicáté v historii vzduchem Žižkův vraždící palcát. Festival metalové muziky přivede do sálu řadu kapel z Česka i Slovenska, které rozhodně stojí za poslech. V centru dění se samozřejmě ocitne duše festivalu, domácí kapela F.O.B.

Na programu jsou ovšem ve městě nad Jordánem i další lákavé koncerty. V Music Clubu Orion se od 20 hodin představí kapely Smrtihlav a Holden. Na stejný čas připravili ve Ctiborově mlýně společný koncert americké skupiny Timber Rantle a české hudební formace Screampillow.

Již zmiňovaný festival filmové dokumentaristiky Jeden svět pokračuje už v odpoledních hodinách. Od 14 hodin se v „Sedmičce“ na náměstí promítají filmy Výchova k válce a Epidemie svobody, od 18 hodin uvidí návštěvníci festivalu na ZŠ Bernarda Bolzana další dokument není úniku a Český Alláh.

Husitské muzeum v Táboře chystá od 12.45 hodin oblíbenou kostýmovanou prohlídku.



Do Bechyně zavítá už počtyřiačtyřicáté v historii aprílový běžecký závod Bechyňské schody. Jeho aktéři se popsují s nástrahami 226 schodů na výstupu od Lužnice až k zámku. Prezenční kancelář závodu je pro tradiční i nové zájemce o účast otevřena už od 8.30 hodin.

V bechyňském Městském muzeu je na programu dvojí zahájení výstav. Ve 14 hodin začne vernisáž fotografické výstavy Jana marka Svět hor, o tři čtvrtě hodiny později bude oficiálně otevřena výstava Exotika ve sbírkách Městského muzea.



Na Choustníku zaznívá každoročně o prvním dubnovém víkendu pomyslný startovní výstřel Otvírání skal. Zájemci mohou projít základním horolezeckým výcvikem, případně si na cvičných terénech zopakovat lanovou techniku. Letošní akci připravil Klub českých turistů na 10. hodinu.



Příznivci turistiky dostanou na výběr i díky jiné akci. Už v 7 hodin mohou vyrazit ze Sezimova Ústí od Spektra na putování po Klášterech jižních Čech a do Českého Krumlova.



V Chotovinách se od 18 hodin zaručeně roztančí vaše chuťové i čichové buňky. Stane se tak díky Gulášování, tedy soutěže o nejlepší guláš. Návštěvníci sami určí po ochutnávce tři nejchutnější krmě z masa, cibule a papriky, jejichž tvůrci si ze sálu kulturního domu odnesou drobné ceny. Akci, která letos slaví už třetí narozeniny, navíc opepří doprovodné posezení při muzice.



Nadějkovské kino se stane od 17 hodin dějištěm další pobaltské besedy z dílny Jindřicha Částky. Tentokrát je na programu zajímavé povídání o Estonsku, které doprovodí příliv krásných fotografií. Možná prý dojde i na recepty a chutnou sondu do gastronomie této malebné pobaltské republiky.



Do kulturního domu v Malšicích zavítá divadelní spolek Oujezďáček se svým ztvárněním situační rodinné komedie Ecce Homo Homolka. Představení začne ve 20 hodin.



NEDĚLE



Táborský festival Jeden svět vyvrcholí od 14 hodin v café MP7 promítáním filmů Jeden svět nejen pro děti, Duši neprodám, Zlatý úsvit - jak to vidím já a Blance nebude sedět v koutě.

První dubnová neděle je již tradičně spjatá s osvobozením se od čarodějných kouzel, přesněji s Vynášením Morany. Shodně od 16 hodin začne na Čelákovické návsi (pořádá MC Radost) i na Žižkově náměstí (Janíček-OPS).

Na Housově mlýně se v 10 hodin vřítí do cílové rovinky program zmiňovaného prvního ročníku Blaviconu.

Hlavní sál táborského Hotelu Palcát se už od rána ponoří do atmosféry tanečních klání o Táborský pecen. Soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích startuje v 8.25 hodin a zapíše do své kroniky už sedmnáctou kapitolu. Z pověření Českého svazu tanečního sportu ji pořádá táborská TŠ Atak, Centrum Moderního a sportovního tance a město Tábor. Divákům se během dne představí páry od dětských až po dospělé kategorie.

Divadlo Oskara Nedbala nabízí zájemcům koncert spjatý právě s nositelem jména táborského divadla. Večer s Oskarem Nedbalem se přihlásí o slovo v 19 hodin.



Milovníci divadla především z řad dětí si právě v neděli přijdou na své.

Městská knihovna v Plané nad Lužnicí ožije od 15 hodin Aprílovou pohádkou v provedení Divadélka na nitce.

Soběslavský kulturní dům zase uvede pohádku pro děti Matylda zasahuje aneb Povídačky naší Kačky z tvorby DA Praha.

A konečně ve Stádlci přichystali pro všechny zájemce zájezd na muzikál Mýdlový princ do Prahy. Odjezd je naplánován na pravé poledne.