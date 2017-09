Ani výkonný vysavač nedopalky nezvládne

Tábor – Občas Facebookem prolétne fotka, z níž přechází zrak. Zachycuje totiž vizitku Tábora: Husův park v záplavě cigaretových nedopalků.

Husův park v pondělí v 10 hodin.Foto: Deník/Alena Šatrová

Realita je ještě drsnější. Park totiž slouží i jako veřejné záchody.

Do boje se dle zadání radnice pustily technické služby, které si pořídily nový výkonný vysavač. Je to ale marný boj, připouští jednatel Michal Polanecký.

Na lavičce včera seděl hlouček bezdomovců, nad nimiž postávala dívka evidentně v zachovalém oblečení. Pozorovali, jak si park fotíme.

„Tady je to hrozný, přitom by stačilo se zvednout a cigaretu hodit do koše. Je jich tu dost,“ mudruje jeden z nich, s cigaretou v ruce a nedopalky u nohou. Dušuje se, že je vyhodí, nebo si je kamarád ještě rozebere. Nepořádek vadí i jim.





Přitom právě bezdomovci v parku tráví nejvíc času a těžko by se mezi nimi hledal nekuřák. Jestli večer v případě potřeby vyhledávají veřejné záchody, těžko říct, ale pohled pod jeden z keřů je víc než výmluvný.

Po větší čistotě volají občané už dlouho. Nyní se tento úkol díky Táborskému deníku a následnému hlasování dostal do priorit Zdravého města. Není divu, za některá místa parku bychom se měli stydět.

„O parku jsme už jednali, radní se shodli na častějším úklidu a možná vůči bezdomovcům zavedeme větší represe,“ naznačil starosta Jiří Fišer, jak zadání občanů radnice plní.

Zvýšení represí si ale velitel městské policie Petr Svoboda už moc nedokáže představit.

„Strašák v podobě zákazu pobytu už neexistuje a dávat jim pokuty, je nesmysl. Jim nevadí,“ říká velitel, který ke kontrole Husova parku a popraviště na Pražském Sídliště každý den vyčlení jednu hlídku, která bezdomovce obejde několikrát denně.

Lidé ulice ale ztěžují i samotný úklid parku. „Stává se, že pracovníky úklidu slovně napadají, proto posílám strážníky i k úklidu,“ dodává velitel strážníků.

Michal Polanecký, jednatel technických služeb, pořídil nový výkonný vysavač. Pomocníka si schválí, ale jak je vidno i z fotografie, s nedopalky si moc neporadí.

„Je to nekončící boj, sotva uklidíme, jsou tam za chvíli znovu,“ stěžuje si.

Jedna parta bezdomovců nepořádek hází na druhou, pokud nebudou mít koše u každé lavičky, těžko očekávat, že cigaretu neodhodí do trávy za sebou.

Obyvatelé si ale všímají i jiných míst, která by stála za pozornost. Ani Pražská ulice se mnohdy nemá čím chlubit, další příspěvek na Facebooku zachycuje nepořádek u studentské lavičky pod gymnáziem. Nebo naopak, že se již nyní vysává listí, které ještě ze stromů ani všechno neopadalo.