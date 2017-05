Alternativa se pomalu plíží do městské školy

Tábor – Alternativní výuka školáků rozděluje táborské radní. Uklidnit rozbouřené vody by mohla realizace nápadu, aby se Tábor stal zřizovatelem alternativní školy s montessori výukou.

Organizátoři ScioŠkoly v Táboře uspořádali na toto téma pro rodiče již první besedu.Foto: David Peltán

Tibor Stano z ČSSD proti Michaele Petrové z Jinak! Tyto radní staví do pozice protivníků touha rodičů posílat svoje děti do škol s jinými metodami výuky. Názorový rozkol vyústil až v rozšíření zprávy, že Tibor Stano navrhne odvolání místostarostky Petrová, která má na starosti školství. Podle obou jde ale o fámu. „Donesla se ke mně z různých stran, ale osobně mi nic neříkal a u žádného jednání jsem taky nebyla,“ říká místostarostka.

Její kolega z ČSSD také odmítá, že by usiloval o její odvolání a rozbití rady. „To vůbec není pravda, jen máme na školství různý názor,“ tvrdí Tibor Stano. Místostarostce vyčítá přílišné prosazování alternativních škol, o které je nyní v Táboře enormní zájem, na úkor škol zřizovaných městem. „Myslím si, že v tomto by mohla zabrat a řešit ho v rámci dosavadního školství. Mně alternativní školství nevadí, ale nevím, co udělá s počty dětí v našich školách. Místostarostka totiž nepředložila žádné demografické křivky,“ vysvětluje svůj pohled na školy typu montessori, waldorf nebo ScioŠkola.

Již při jednání na zastupitelstvu prezentoval, že by se nebránil, aby existovaly přímo na půdě táborských škol, které podle něj s pokrokovými metodami rovněž pracují. A důvodem je právě počet dětí, jež by soukromé veřejným školám města odčerpaly.

V tuto chvíli by se již rozbouřené vlny mohly zklidňovat, neboť Michaela Petrová na tomto modelu začala pracovat. „Zřízení nějaké alternativní městské školy budu radním předkládat. Pravděpodobně půjde o montessori, jednám o tom s oběma montessori školkami. Nápad se jim líbí,“ prozradila, na čem právě pracuje.

„Myslím, že jsme na dobré cestě, ale v úvahu připadá až září 2018,“ upozornila.

Karolina Mairychová, ředitelka montessori MŠ Mufík dětem, iniciativu místostarostky vidí jako jednu z možných variant řešení.

„Pokud by k ní došlo, už bychom nejspíš o vytvoření vlastní základní školy neusilovali,“ potvrdila.

Volba na umístění montessori třídy by s největší pravděpodobností padla na školu na náměstí Mikuláše z Husi: má dostatečnou kapacitu a je ze Starého Města jako obě školky.